Можно ли не носить куличи и яйца в церковь? Как освятить их дома перед 2 мая на Пасху-2021
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Можно ли не носить куличи и яйца в церковь? Как освятить их дома перед 2 мая на Пасху-2021

4:20:064/27/2021Фото: pxhere
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Для Бога нет совершенно никакой разницы - едите вы освященную пищу или нет. Но освящение - это давняя традиция, которой многие хотят следовать.

кулич
Куличи по традиции должны быть готовы уже в Чистый четверг


В Чистый четверг многие хозяюшки будут заниматься выпечкой куличей и окрашиваем яиц - без этих продуктов не проходит ни одно празднование Пасхи.

Освящение пасхальной снеди начинается вечером в субботу после вечернего богослужения. Второй раз можно будет освятить куличи и яйца сразу после праздничного пасхального богослужения. Каждый храм составляет свое расписание и, возможно будет еще другое время для освящения. Но как быть если вы не можете попасть в храм с продуктами? Можно ли их освятить самостоятельно?

В условиях 2021 года, как и в прошлом году, ситуация с коронавирусом во многих регионах России остается напряженной, поэтому священники рассказали, что можно сами освятить куличи, если вы не имеете возможности прийти в храм. К тому же стоит помнить о том, что освящение снеди не делает ее какой-то святыней, которой нужно поклоняться, освящение - это всего лишь благословление на принятие пищи.

К тому же для Бога нет совершенно никакой разницы - едите вы освященную пищу или нет. Но освящение - это давняя традиция, которой многие хотят следовать.

Итак. для освящение куличей и прочей пасхальной пищи вам понадобится только святая вода. Помолитесь, прочтите "Отче наш", приведите мысли в порядок. Затем возьмите святую воду. Ею нужно трижды окропить приготовленную пищу и почесть молитву:

«Благословляется и освящается пища сия кроплением воды сия священные, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь».

После молитвы перекрестите еду и можно приступать к трапезе.

 

 

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