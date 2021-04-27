Любовь до гроба по-бердски: два случая за полгода, когда по необычной причине он уходит за нею на небеса
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Любовь до гроба по-бердски: два случая за полгода, когда по необычной причине он уходит за нею на небеса

4:09:454/27/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Судьба порой складывается так, что и смерть не разлучает влюбленных, забирая обоих.

Он ушел за ней, два случай трагедий в Бердске за полгода шокировали горожан


Иногда история любви заканчивается трагедией. Судьба порой складывается так, что и смерть не разлучает влюбленных, забирая обоих.
Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск», 22 апреля 2021 года в квартире многоэтажного дома в Бердске обнаружили тело мужчины. Оказалось, что 64-летний мужчина приехал в Бердск на похороны любимой женщины из Новосибирска. На поминках в квартире умершей скорее всего по ошибке он выпил рюмку уксусной эссенции, видимо перепутав ее с водкой. Произошло несчастье в доме на улице Ленина. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, сделали ему промывание желудка. От предложенной госпитализации мужчина отказался. На следующий день, 22 апреля, он умер, его тело нашли в квартире родные покойной. Так трагически закончилась история любви. Жители Бердска в комментариях с сочувствием отнеслись к драме.

- Вот ведь как, любовь, - пишут читатели «Курьер. Среда. Бердск». Некоторые удивляются, как он смог перепутать «уксус с водкой», предполагают, что «если только от ковида обоняние отшибёт, по другому никак».

Кто-то посчитал, что происшествие «больше похоже на самоубийство». Бердчанин посоветовал всем «после выпитого занюхивать. Оказывается, так можно вовремя остановиться. Первым у пьющего пропадает обоняние. Не чувствуешь запаха закуски - завязывай». Возможно, что знание этого правила помогло б избежать несчастья.

В Бердске за последние полгода это уже второй случай, когда влюбленная пара решает раз и навсегда свои проблемы уходом из жизни. Напомним, что 13 августа 2020 года с балкона многоэтажного дома №46 в Микрорайоне выпала женщина. Муж возвращался с работы и увидел на балконе свою жену, кричащую, что она что-то с собой сделает. Мужчина уговаривал и умолял жену успокоится и зайти в квартиру, но произошла трагедия — девушка полетела вниз. Муж пытался ее поймать, но удар был очень сильным. Супруги столкнулись головами. Обоих пострадавших доставили в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. У мужчины не было шансов на выживание. Удар пришелся по голове и животу. Из-за разрыва внутренних органов и обильной кровопотери, 14 августа бердчанин скончался в реанимации.

Женщина боролась за свою жизнь ещё 5 суток. Но ее сердце остановилось 17 августа в реанимации ЦГБ Бердска. У нее также диагностировали черепно-мозговую травму, травму внутренних органов и перелом шейных позвонков. Эти травмы оказались несовместимы с жизнью. Обоим супругам было не более 30 лет. По рассказам соседей, «муж очень сильно любил жену, она знала об этом, но была непутевая». У пары осталось 2 детей. Что послужило причиной и каковы истинные мотивы произошедших трагедий выясняют следователи, но свои тайны влюбленные унесли в могилу.

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