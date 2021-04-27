Лист профнастила оторвался с крыши и ударил проходящую мимо 6-летнюю девочку в Микрорайоне Бердска. Подробности инцидента
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лист профнастила оторвался с крыши и ударил проходящую мимо 6-летнюю девочку в Микрорайоне Бердска. Подробности инцидента

10:32:154/27/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Анастасией
0

Мама ребенка отметила, что никаких рабочих на крыше дома не находилось. Лист, по предположениям матери, слетел из-за ветра и плохого крепежа.

Профлист прилетел прямо на девочку
Профлист прилетел прямо на девочку


Упал и сбил с ног 6-летнюю Валерию лист профнастила у дома №46 Микрорайоне в Бердске. Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" мать пострадавшей, они вместе с дочкой отправились на танцы в ДК "Родина". От удара листа у маленькой девочки на голове появилась шишка.

- Когда с дома полетел профлист, мы остановились. Сначала он полетел в сторону дороги, но потом ветер подул в нашу сторону и он полетел резко на ребенка. Дочь ногой ударилась, когда упала. Слава богу, что лист не углом полетел на нее. Травма у дочери не средней тяжести. Просто синяки и испуг,- поведала "Курьер. Среда. Бердск" мать 6-летней девочки Анастасия сегодня, 27 апреля.

Анастасия отметила, что никаких рабочих на крыше дома не находилось. Лист, по предположениям матери, слетел из-за ветра и плохого крепежа. Идти в суд мать не намерена. Ее интересует, чтобы рабочие тщательнее следили за крышами домов в Бердске.

- Скорее всего смысла нет с ними связываться и что-то им писать. С дочкой мы сходили в приемный покой. Все нормально. Я позвонила в ЕДДС, мне сказали, что передадут информацию в полицию и администрацию. Также мне сообщили, что будет проверка, но действительно ли это так - я не знаю. Дочка после произошедшего сказала: "Его что специально на меня скинули?"- произнесла мать Валерии.

Продолжение в ближайшее время.

Лист упал на ребенка

 

Профлист прилетел прямо на девочку
Инцидент произошел у дома №46 Микрорайона Бердска
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ветерпрофлист6-летняя девочка. упал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С вами такое происходило?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскАэродром «Бердск-Центральный» готовят под экспериментальную авиацию: что попало под реконструкцию, рассказал замдиректора СибНИА Олег Лебедев
    11:37:22 4/27/2021
    Аэродром «Бердск-Центральный» готовят под экспериментальную авиацию: что попало под реконструкцию, рассказал замдиректора СибНИА Олег Лебедев
    Мужчина избил врача-реаниматолога и угнал машину скорой помощи. Его задержали
    11:28:57 4/27/2021
    Мужчина избил врача-реаниматолога и угнал машину скорой помощи. Его задержали
    БердскПриказ на выходные с 1 по 10 мая: Как оплатят работу в майские праздники-2021, разъяснения
    11:21:15 4/27/2021
    Приказ на выходные с 1 по 10 мая: Как оплатят работу в майские праздники-2021, разъяснения
    Великий вторник: главные категорические запреты на 27 апреля 2021 года
    11:20:58 4/27/2021
    Великий вторник: главные категорические запреты на 27 апреля 2021 года
    БердскЛист профнастила оторвался с крыши и ударил проходящую мимо 6-летнюю девочку в Микрорайоне Бердска. Подробности инцидента
    10:32:15 4/27/2021
    Лист профнастила оторвался с крыши и ударил проходящую мимо 6-летнюю девочку в Микрорайоне Бердска. Подробности инцидента
    Точный гороскоп на вторник 27 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:00 4/27/2021
    Точный гороскоп на вторник 27 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    На стадионе "Металлург" рухнула трибуна во время репетиции Дня Победы. Есть пострадавшие
    10:18:22 4/27/2021
    На стадионе "Металлург" рухнула трибуна во время репетиции Дня Победы. Есть пострадавшие
    БердскВладельцы аэродрома Бердска против обмана и открытого полигона ТКО: Это может быть опасно для самолетов, заявил замдиректора СибНИА Олег Лебедев
    10:12:27 4/27/2021
    Владельцы аэродрома Бердска против обмана и открытого полигона ТКО: Это может быть опасно для самолетов, заявил замдиректора СибНИА Олег Лебедев
    БердскУбийце Николаю Колбасову из пансионата им. Калинина Бердска суд дал 8 лет колонии строго режима. Он расправился с соседом ударом ножа в сердце
    10:10:46 4/27/2021
    Убийце Николаю Колбасову из пансионата им. Калинина Бердска суд дал 8 лет колонии строго режима. Он расправился с соседом ударом ножа в сердце
    С Великим вторником открытки православные от дизайнера на 27 апреля и теплые душевные слова
    10:01:06 4/27/2021
    С Великим вторником открытки православные от дизайнера на 27 апреля и теплые душевные слова