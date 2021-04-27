Лист профнастила оторвался с крыши и ударил проходящую мимо 6-летнюю девочку в Микрорайоне Бердска. Подробности инцидента

Упал и сбил с ног 6-летнюю Валерию лист профнастила у дома №46 Микрорайоне в Бердске. Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" мать пострадавшей, они вместе с дочкой отправились на танцы в ДК "Родина". От удара листа у маленькой девочки на голове появилась шишка.
- Когда с дома полетел профлист, мы остановились. Сначала он полетел в сторону дороги, но потом ветер подул в нашу сторону и он полетел резко на ребенка. Дочь ногой ударилась, когда упала. Слава богу, что лист не углом полетел на нее. Травма у дочери не средней тяжести. Просто синяки и испуг,- поведала "Курьер. Среда. Бердск" мать 6-летней девочки Анастасия сегодня, 27 апреля.
Анастасия отметила, что никаких рабочих на крыше дома не находилось. Лист, по предположениям матери, слетел из-за ветра и плохого крепежа. Идти в суд мать не намерена. Ее интересует, чтобы рабочие тщательнее следили за крышами домов в Бердске.
- Скорее всего смысла нет с ними связываться и что-то им писать. С дочкой мы сходили в приемный покой. Все нормально. Я позвонила в ЕДДС, мне сказали, что передадут информацию в полицию и администрацию. Также мне сообщили, что будет проверка, но действительно ли это так - я не знаю. Дочка после произошедшего сказала: "Его что специально на меня скинули?"- произнесла мать Валерии.
Продолжение в ближайшее время.