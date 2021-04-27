Приказ на выходные с 1 по 10 мая: Как оплатят работу в майские праздники-2021, разъяснения

Вице-премьер Татьяна Голикова внесла ясность в порядок трудовых отношений в период нерабочих дней с 1 по 10 мая. Напомним, с такой инициативой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, объяснив что в эти дни большое количество людей устремится за город, а затем будет вынуждено возвращаться, загрузив общественный транспорт. Что было бы крайне опасно в условиях нынешней эпидемической ситуации. С ее аргументами согласился президент Владимир Путин. К слову, после объявления о нерабочих днях в работе сайта РЖД и мобильного приложения случилось несколько сбоев. Компания объяснила это резким ростом числа запросов.
Тем не менее, несмотря на статус нерабочих дней, полноценными праздниками или выходными дни с 4 по 7 мая все же не считаются. А это значит, что ряд организаций в праве самостоятельно определить порядок работы в эти дни, закрепив свое решение специальным документом.
- Органы власти, иные органы и организации, работодатели самостоятельно, в соответствии с указом, определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно, - заявила Голикова на встрече с журналистами в понедельник, 26 апреля.
Также она напомнила, что у сотрудников сохраняется возможность работать в удаленном режиме.
Как дела с зарплатой
Также вице-премьер напомнила, что указ о нерабочих днях не должен быть основанием для снижения заработной платы в этот период, а значит работодатель будет обязан выплатить ее в полном объеме, предусмотренном трудовым договором. Кроме того, по ее словам, если на период нерабочих дней выпадает день выплаты заплаты, перечислить ее нужно будет заблаговременно.
- Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, - подчеркнула Голикова.
Тем не менее, не стоит ждать и повышенных окладов: Минтруд РФ выступил с разъяснениями, в которых указал, что увеличение зарплаты в нерабочие дни — дело доброй воли работодателя. По закону он обязан заплатить за них как за обычные отработанные дни и не более того.
В то же время сотрудникам, вынужденным работать с с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года, согласно статье 153 Трудового кодекса, положен двойной оклад, поскольку именно эти даты являются праздничными, сообщает министерство.
К слову, как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с заявлением, что работодателей не станут наказывать за невыполнение указа главы государства. Он также подчеркнул, что предприятия, которые работают в выходные, продолжат функционировать.
Как дела с отпусками
О перерыве между майскими праздниками в 2021 году было известно достаточно давно, поэтому не удивительно, что многие сотрудники готовились к ним заблаговременно, взяв на этот период отпуска. Министерство труда, в свою очередь, рекомендовало работодателям не продлевать отпуск таким сотрудникам.
- Поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется зарплата, норма рабочего времени не уменьшается, - отметили в ведомстве.
Поэтому в такой ситуации оптимальным выходом станет отзыв ранее поданного заявления об отпуске. Для этого нужно подать работодателю соответствующее заявление, указав в качестве причины указ президента о нерабочих днях в мае 2021 года. Если работодатель пойдет навстречу, а отпускные сотруднику еще не были выплачены, никаких проблем не возникнет.
Если же работник уже получил отпускные, то их можно либо зачесть в счет будущей заработной платы, либо вернуть работодателю, в зависимости от того, к какому решению придут стороны. Стоит, однако, помнить, что отмена отпуска возможна только с согласия работодателя - «силой» вернуть отпускные дни не выйдет.
Гораздо хуже выглядит ситуация, когда работник брал эти в эти дни отгулы, то есть планировал отдохнуть за свой счет. Но в этом случае закон все же на стороне работника — он вправе отозвать свое заявление об отгулах и работодатель обязан такую просьбу удовлетворить.
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в конфликтных ситуациях рекомендует обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.
- В случае если работодатель добровольно отпустил сотрудника, не оформляя это как отпуск, вообще ничего делать не нужно. Если работодатель дал отпуск за свой счет по просьбе работника, который написал заявление, или в счет отпуска, то нужно пересмотреть позицию. Здесь уже зависит от возможности, позиции работодателя и диалога между работником и работодателем, – пояснил парламентарий.
Как дела с работодателями
Идею с нерабочими днями между праздниками российские работодатели, в целом, приняли холодно. Согласно опросу сервиса Headhunter, проведенному с 23 по 25 апреля, более 60% российских работодателей решение президента оценили негативно.
- 38% работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение, – гласят результаты исследование.
Между тем, мнение жителей Бердска относительно нерабочих дней тоже разделились. Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», пока одни жители города запасают по 10 кг шашлыков, другие опасаются, что нерабочие дни работодатели «компенсируют» снижением премий.
В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила навсегда закрепить «длинные» майские праздники, за счет других выходных дней в календаре.