Аэродром «Бердск-Центральный» готовят под экспериментальную авиацию: что попало под реконструкцию, рассказал замдиректора СибНИА Олег Лебедев
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Аэродром «Бердск-Центральный» готовят под экспериментальную авиацию: что попало под реконструкцию, рассказал замдиректора СибНИА Олег Лебедев

11:37:224/27/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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В выходные бердчане заметили над аэропортом клубы дыма, которое приняли за пожар. На деле же поджиг оказался запланированным, а сам аэродром в будущем ждут крупные изменения.

Аэродром вспыхнул в минувшее воскресенье, 25 апреля
Аэродром вспыхнул в минувшее воскресенье, 25 апреля


Пал травы на аэродроме «Бердск-Центральный» - это часть ежегодных работ в рамках подготовки к началу летнего периода эксплуатации. Так объяснил журналисту «Курьер. Среда. Бердск» мероприятие замдиректора Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА им. Чаплыгина) Олег Лебедев сегодня, 27 апреля. Сжечь прошлогоднюю траву необходимо, чтобы к лету на ее месте вырос новый газон.

Кроме того, в будущем на аэродроме запланированы работы по реконструкции. Какие конкретно, правда, пока не уточняется. - Сейчас идет процесс передачи имущественного комплекса аэродрома. После окончания этих мероприятий будут проводится работы по плану приведения аэродрома в соответствие требованиям документов, регламентирующих функционирование и эксплуатацию аэродромов экспериментальной авиации, - сказал он.

Напомним, ранее о плановом поджиге сухостоя рассказал начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, предположивший что руководство аэродрома намерено увеличить взлетные полосы. Добавив, что о мероприятии ОНД поставили в известность заранее, а в процессе были обеспечены все необходимые меры безопасности.

Ранее Олег Лебедев высказывался, что руководство аэродрома следит за ситуацией вокруг строительства полигона ТКО под Бердском. Если свалка будет открытой, а не закрытой, как обещал застройщик, она может создать помеху для деятельности аэродрома.

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