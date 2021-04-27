Аэродром «Бердск-Центральный» готовят под экспериментальную авиацию: что попало под реконструкцию, рассказал замдиректора СибНИА Олег Лебедев

Пал травы на аэродроме «Бердск-Центральный» - это часть ежегодных работ в рамках подготовки к началу летнего периода эксплуатации. Так объяснил журналисту «Курьер. Среда. Бердск» мероприятие замдиректора Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА им. Чаплыгина) Олег Лебедев сегодня, 27 апреля. Сжечь прошлогоднюю траву необходимо, чтобы к лету на ее месте вырос новый газон.
Кроме того, в будущем на аэродроме запланированы работы по реконструкции. Какие конкретно, правда, пока не уточняется. - Сейчас идет процесс передачи имущественного комплекса аэродрома. После окончания этих мероприятий будут проводится работы по плану приведения аэродрома в соответствие требованиям документов, регламентирующих функционирование и эксплуатацию аэродромов экспериментальной авиации, - сказал он.
Напомним, ранее о плановом поджиге сухостоя рассказал начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, предположивший что руководство аэродрома намерено увеличить взлетные полосы. Добавив, что о мероприятии ОНД поставили в известность заранее, а в процессе были обеспечены все необходимые меры безопасности.
Ранее Олег Лебедев высказывался, что руководство аэродрома следит за ситуацией вокруг строительства полигона ТКО под Бердском. Если свалка будет открытой, а не закрытой, как обещал застройщик, она может создать помеху для деятельности аэродрома.