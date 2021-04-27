Выплата в 500 и 1000 рублей для жителей Москвы, как получить рассказал ПФР
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Выплата в 500 и 1000 рублей для жителей Москвы, как получить рассказал ПФР

8:32:554/27/2021Фото: pixabay.com
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Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) – ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан.

Назначение ЕДВ носит заявительный характер


Пенсионный фонд России и его территориальные органы в соответствии с действующим законодательством осуществляют социальные выплаты, к которым, в частности, относятся ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и входящий в ее состав набор социальных услуг (НСУ), дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО), дополнительное материальное обеспечение (ДМО). 

Ежемесячная денежная выплата – социальная выплата, устанавливаемая территориальными органами ПФР отдельным категориям граждан. Среди них:

  • ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и т.д.;
  • инвалиды, включая детей-инвалидов;
  • бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
  • лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.
Ознакомиться с полным перечнем граждан, имеющих право на получение ЕДВ, можно на сайте ПФР в разделе «Социальные выплаты».

Назначение ЕДВ носит заявительный характер. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг или в любом территориальном органе ПФР или МФЦ.

Исключение составляют граждане с инвалидностью, которые с 28.07.2020 (с даты вступления в силу приказа Минтруда России № 327н) освобождены от обязанности подавать заявление на установление выплаты, поскольку гражданам, признанными инвалидами, детьми-инвалидами, она устанавливается в беззаявительном порядке на основании выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, поступившей из Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), со дня признания гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом.

Отделение ПФР по г. Москве и Московской области напоминает, что в соответствии с временным порядком установления или подтверждения инвалидности, действующим до 1 октября 2021 года (постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 155), гражданам не требуется посещать ПФР для продления пенсии по инвалидности и ЕДВ.

В случае если гражданин одновременно имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, выплата устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты. Индексация ЕДВ проводится один раз в год с 1 февраля.

Граждане, имеющие право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами, могут выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ): натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. С февраля 2021 года он проиндексирован до 1211,66 руб. в месяц и включает: предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 933,25 руб., предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний –144,37 руб., бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 руб. Подать заявление по выбору формы и состава НСУ необходимо до 1 октября. Если ничего менять не нужно, то заявление не подается.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) – ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан. Право на материальное обеспечение имеют только граждане Российской Федерации независимо от места их проживания. Размер выплаты составляет 500 или 1000 рублей в зависимости от льготной категории.

ДЕМО в размере 1 000 руб. устанавливается:


  • инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

  • инвалидам вследствие военной травмы;

  • бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.


ДЕМО в размере 500 руб. устанавливается:

  • военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

  • вдовам погибших в годы войны военнослужащих;

  • вдовам инвалидов Великой Отечественной войны;

  • лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

  • бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.


ДЕМО выплачивается территориальным органом ПФР одновременно с пенсией. Гражданам, имеющим право на ДЕМО, но не реализовавшим его своевременно, необходимо подать заявление о назначении этой выплаты в территориальный орган ПФР по месту жительства. Если гражданин имеет право на ДЕМО, но он не является пенсионером, эта выплата также назначается и выплачивается территориальными органами ПФР по месту жительства, а в случае постоянного проживания за пределами России – Пенсионным фондом Российской Федерации. Граждане РФ, постоянно проживающие за пределами территории РФ, подтверждают гражданство на дату обращения за назначением ДЕМО.

В случае если гражданин одновременно имеет право на получение ДЕМО по нескольким основаниям, оно устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты.

Дополнительное материальное обеспечение (ДМО) – выплата, которая полагается гражданам Российской Федерации  за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства и особые заслуги перед Российской Федерацией.

Данная выплата устанавливается к пенсиям, назначенным в соответствии с законодательством РФ. Самая высокая выплата ДМО предоставляется Героям Советского Союза, Социалистического Труда, обладателям ордена Славы трех степеней, а также пенсионерам, удостоившимся звания Героя РФ, ордена Святого апостола Андрея Первозванного или ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Размер ДМО привязан к размеру социальной пенсии и, соответственно, различается для категорий получателей этой доплаты. Выплата ДМО производится одновременно с выплатой соответствующей пенсии. 

Обращаем внимание: ДМО не выплачивается в период выполнения оплачиваемой работы.

 

Источник: pfr.gov.ru

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