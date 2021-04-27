"Вокруг плесень и грибок": Талыми водами затопило подвал дома №37 по улице Попова в Бердске. Где УК с ведрами, возмущаются жильцы

Жилой фонд Бердска в большинстве своем находится в плохом состоянии. Дома старые, коммуникации изношены. Во многих домах нужно капитально ремонтировать крыши, менять трубы, красить и белить подъезды. Многим домам в городе по 50—40 лет.
Есть в Бердске относительно новые дома. Один из них — дом № 37 по улице Попова. Дом построен в 2008 году, обслуживает его УК "Гурман" с 2009 года. За 12 лет жильцы и УК хорошо узнали друг друга и, как оказалось, накопили массу претензий друг к другу.
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 апреля обратилась Екатерина Прудникова, председатель совета дома №37 по улице Попова.
- Никакой модернизации, одна разруха, грязь и бардак. Общедомовые приборы учёта вышли из строя в июне 2019. Срок ремонта по закону не более 2х месяцев. На данный момент приборы учёта отсутствуют. Зимой у нас постоянные проблемы с отоплением. За дворниками и техничками нужен постоянный контроль. Должным образом не убирают. Может из-за отсутствия инвентаря? Одна швабра с тряпкой - на все дома. У дворника ни нормальной метлы, ни граблей, ни тележки. Спецодежда отсутствует. У слесарей такая же беда. При личном обращении - одни обещания, при письменном - либо отписки, либо не отвечают. В марте 2021 года затопило талыми водами подвал дома. Сегодня 26 апреля, а в подвале стоит вода! Сырость, плесень, запах. Звонки, заявки - работы ноль. Обратились с заявлением в органы ГЖИ. Ждём ответ. Устали от такого содержания! Устали постоянно обращаться в органы ГЖИ. Устали от некачественных услуг. Деньги за некачественную работу, пересчитывают с трудом, а в большинстве случаев отказывают. Нет работы - нет оплаты! Не могут обслуживать дома должным образом - уходите с рынка ЖКХ! Хватит заниматся только сбором денежных средств! Они портят нам имущество,- написала Екатерина Прудникова.
«Курьер. Среда. Бердск» поговорил с Екатериной Игоревной о работе УК Гурман.
- Мы уже пытались разговаривать с руководством управляющей компании и по-доброму. Мы понимаем, что есть проблемы с КБУ, какие-то организационные трудности. Но УК Гурман просто ничего не хочет делать. Совсем ничего. Все работают из-под палки, пока стоишь над дворником и техничкой — моют-убирают, отвлекся, их нет. С отоплением разбирались со скандалом, пишут в актах то, чего нет и приносят на подпись. Замерзали люди в квартирах этой зимой. Было предписание от лифтовой компании про резиновые коврики, нарушается техника безопасности при работе под напряжением — ничего не выполняется, ковриков как не было, так и нет. Мусоропровод нужно помыть — воняет, говорить бесполезно. Окна в подъезде написано помыли, а спрашиваю как вы мыли — они не открываются, они и не знают, что окна не открываются. А за то, что помыли – деньги взяли. Кругом обман и бездействие. Топит подвал — ну и ладно, изоляция на трубах сгнила и осыпалась — со скандалом меняют. Чтобы перекрыть воду, нужно крутить вентиля в подвале плоскогубцами, нет ни одного барашка. С нас просто собирают деньги, а работать некому. Даже хотели организовать субботник, всё убрать, жильцы готовы выйти, попросили у УК грабли и метлы, так у них их нет. Совсем нет. Чем они работают? - рассказала Екатерина Игоревна.
Сложившуюся ситуацию в доме прокомментировала специалист УК Гурман по работе с населением Ольга Саражина.
- Дом построен в сложном месте — на болоте, с дефектом фундамента. У дома есть проблема — износ цокольного этажа. Все знают о проблемах дома — и мы, и жильцы. Необходимо проголосовать за капитальный ремонт цокольного этажа, чтобы были выделены деньги на ремонт, но не голосуют. Деньги тратят на козырьки. Счетчики можно поменять только по завершении отопительного сезона, об этом тоже знают жильцы. Под наше гарантийное письмо о замене счетчиков претензию в ГЖИ жильцы забрали. Есть проект уже, он на согласовании в КБУ. Идет рабочий процесс. У ГЖИ к нам нет претензий. Дом обслуживается нормально. Давайте сейчас не говорить зря, поговорим по факту, когда заменим счетчики. А по ремонту цокольного этажа должны решить жильцы — это их имущество и они должны тратить на ремонт деньги, - рассказала Ольга Геннадьевна.
«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием ситуации в доме №37 по улице Попова.