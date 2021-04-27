Ведущая "Давай поженимся!" Лариса Гузеева помолодела на 30 лет

Советская и российская актриса, Лариса Гузеева предстала перед своими поклонниками в новом образе. Ведущая шоу «Давай поженимся!», обычно носящая карэ - решила примерить себе длинный хвост до пояса, который эффектно подчеркнула ярким макияжем и крупными серьгами. Из одежды, актриса отдала предпочтение молодежной белой кожанке, свитшоту и джинсам.
-Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно!- Подписалась под фото Гузеева.
В комментариях, такое преображение не оставило подписчиков равнодушными. Они с добродушием выразили все свое восхищение женщиной и осыпали ее комплиментами.
«Ну очень красивая», «Время не властно над красотой», «Образ омолодил лет на 30», «Шикарный образ», «Бесподобно».