Ведущая "Давай поженимся!" Лариса Гузеева помолодела на 30 лет
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Ведущая "Давай поженимся!" Лариса Гузеева помолодела на 30 лет

3:08:184/27/2021Фото: eva.ru
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Она решила примерить себе длинный хвост до пояса, который эффектно подчеркнула ярким макияжем и крупными серьгами.

Актриса Лариса Гузеева


Советская и российская актриса, Лариса Гузеева предстала перед своими поклонниками в новом образе. Ведущая шоу «Давай поженимся!», обычно носящая карэ - решила примерить себе длинный хвост до пояса, который эффектно подчеркнула ярким макияжем и крупными серьгами. Из одежды, актриса отдала предпочтение молодежной белой кожанке, свитшоту и джинсам.


-Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно!- Подписалась под фото Гузеева.
В комментариях, такое преображение не оставило подписчиков равнодушными. Они с добродушием выразили все свое восхищение женщиной и осыпали ее комплиментами.
«Ну очень красивая», «Время не властно над красотой», «Образ омолодил лет на 30», «Шикарный образ», «Бесподобно».

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актрисапреображение
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