Доставка товаров для продавцов и складов маркетплейсов Амазон и еБей
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Доставка товаров для продавцов и складов маркетплейсов Амазон и еБей

2:46:364/27/2021
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Компания Just Prep Centr предлагает услуги доставки товаров.

доставка товаров
Компания Just Prep Centr предлагает услуги доставки товаров


На ее сайте Just-Prep.com можно узнать подробности. Она предоставляет высокий уровень сервиса, гарантирует качество услуг. С компанией работают различные российские организации, структуры. У нее имеются отличные возможности для доставки товаров из России в США и по другим направлениям.

Особенности отправки товаров из Российской Федерации в Соединенные Штаты Америки

Крупные маркетплейсы предоставляют продавцам отличные возможности для международной торговли. Одними из крупнейших являются Амазон и еБей. С их помощью можно выводить товары на перспективные североамериканские, европейские рынки. При этом сам продавец может находиться в любой точке планеты. Маркетплейс берет на себя решение проблем с логистикой.

Продавец избавлен от трудностей с доставкой. И его работа сводится к рекламе и продаже товаров, их продвижению. На маркетплейсах имеется широкая аудитория, которая является потенциальной целевой для продаж многих товаров, для увеличения эффективности торговли. Товары заранее отправляются на склады маркетплейсов. Это позволяет снизить время на доставку конечному покупателю.

Доставка товаров до склада маркетплейса в США производится через транспортные компании. Наиболее оптимальные расценки и тарифы у EMS и TNT. Есть возможность отправки и через другие транспортные компании.

Преимущества услуг компании Just Prep Centr

Компания помогает значительно облегчать взаимодействие между продавцом и маркетплейсом. Они выдвигают высокие требования для партнеров, которые занимаются продажей товаров на их платформах. Продавец должен гарантировать качество продукции, ее упаковки. Она должна содержать штрих-код и пр.

Компания Just Prep Centr предоставляет услуг разгрузки и проверки целостности товара. А также:


  • проклейки штрих-кодов;

  • упаковки товаров;

  • хранения продукции на складе;

  • своевременной доставки на склады маркетплейсов.


У компании более выгодные расценки на такие услуги, чем у самих маркетплейсов. Она также предлагает услуги прямых поставок, минуя склады.

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доставка товаров
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