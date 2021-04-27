За грубость на работе уволились 17 педагогов детского сада. Все подробности скандала

Работники детского сада №14 в Горно-Алтайске обратились к главе Республики Олегу Хорохордину с жалобами на унижение со стороны заместителя заведующей Светланы Арбаевой. Прокуратура провела проверку.
В ходе неё выяснилось, что руководители учреждения нарушали нормы этики профессионального общения педагогических работников и оскорбляли своих подчиненных.
Как итог - нездоровая психологическая атмосфера в коллективе. Из-за конфликта с Арбаевой из детского сада уволились 17 человек.
Прокуратура Республики Алтай также сообщает о нарушении федерального законодательства в части оказания услуг и несоблюдении Правил пожарной безопасности.
Сейчас руководители дошкольного учреждения находятся на больничном.
- После прекращения периода временной нетрудоспособности виновные должностные лица, допустившие нарушения, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщают в прокуратуре. Мэрия заявила, что «вопрос об их увольнении будет решен в первый день их выхода на работу».