За грубость на работе уволились 17 педагогов детского сада. Все подробности скандала
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За грубость на работе уволились 17 педагогов детского сада. Все подробности скандала

3:10:514/27/2021Фото: Pixabay.com
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Сейчас руководители дошкольного учреждения находятся на больничном.

Из детского сада уволились 17 человек


Работники детского сада №14 в Горно-Алтайске обратились к главе Республики Олегу Хорохордину с жалобами на унижение со стороны заместителя заведующей Светланы Арбаевой. Прокуратура провела проверку.

В ходе неё выяснилось, что руководители учреждения нарушали нормы этики профессионального общения педагогических работников и оскорбляли своих подчиненных.

Как итог - нездоровая психологическая атмосфера в коллективе. Из-за конфликта с Арбаевой из детского сада уволились 17 человек.

Прокуратура Республики Алтай также сообщает о нарушении федерального законодательства в части оказания услуг и несоблюдении Правил пожарной безопасности.

Сейчас руководители дошкольного учреждения находятся на больничном.

- После прекращения периода временной нетрудоспособности виновные должностные лица, допустившие нарушения, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщают в прокуратуре. Мэрия заявила, что «вопрос об их увольнении будет решен в первый день их выхода на работу».

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