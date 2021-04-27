Трое малышей сгорели заживо в Хакасии. Мама заперла дверь на ключ и ушла

После минувшей трагедии произошедшей в одном из домов в Хакасии на станции Аскиз, было опубликовано обращение главы региона Валентины Коноваловой. В обращении Коновалова выразила свои соболезнования родным детей, погибших при пожаре. И обратилась к жителям республики с призывом не оставлять своих детей без присмотра:
- От имени правительства республики и от себя лично выражаю родным и близким глубокие соболезнования в связи со случившейся трагедией. Дети – это самое ценное, что у нас есть. Ужасно и горестно, когда мы их теряем. Я обращаюсь к жителям Хакасии и, в первую очередь, к родителям. Не оставляйте малышей без присмотра ни на секунду. Важно разговаривать с детьми, объяснять им правила безопасности. Все руководители профильных структур, органов местной власти, педагоги, органы опеки должны по максимуму использовать свои ресурсы в проведении профилактической работы, в том числе с подключением СМИ. Особое внимание – многодетным семьям, родителям из группы риска и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.
Напомним, случай произошел 26 апреля. В районную больницу доставили троих малышей 6, 7 и 4-х лет. Оставшиеся дома запертыми 30-летней матерью, две девочки и мальчик устроили пожар в жилом помещении на станции Аскиз. В результате троих детей вечером этого дня привезли в больницу с многочисленными ожогами, где врачам не удалось их спасти.