Паркетные работы - какие этапы восстановления паркета применяют мастера своего дела и что собой представляет циклевка?
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Паркетные работы - какие этапы восстановления паркета применяют мастера своего дела и что собой представляет циклевка?

2:51:424/27/2021
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Паркет требует особенного ухода за собой. Циклевка предполагает зачистку напольной поверхности от старого лака и последующее выравнивание внешнего слоя планок.

паркет
Паркет требует особенного ухода за собой


На самом деле каждый этап работы оказывается значимым. Стоит отметить, чтобы заказать качественные работы по восстановлению паркета в Москве, стоит обратиться к профессионалам своего дела: //doska-parket.ru/, которые выполнят все по демократичным и лояльным ценам, а также попросту расскажут, какие именно работы необходимы, ведь все будет зависеть конкретно от того, в каком состоянии находиться паркет. Консультация специалистов по всем вопросам в онлайн-режиме абсолютно бесплатна, поэтому можно позвонить и расспросить подробности.

На что следует обратить внимание?

Основные этапы паркетных работ для восстановления напольного покрытия:


  1. Черновая обработка. Она проводится с помощью шлифовальных машин и абразивных лент. Основная задача – это устранение неровностей, сколов, царапин и вмятин, остатков прежнего лака.

  2. Затирка. Обязательно проводится затирка. Для этого используют акриловую шпатлевку или аналогичный состав, который может быть выполнен на специальной нитрооснове. Затирочная смесь должна тщательно просохнуть после укладки.

  3. Очистка напольного покрытия от пыли. Лучше всего использовать профессиональный пылесос. Если же пыль сохранится, то дальше проводить работы не имеет смысла, так как эффективность окажется минимальной.

  4. Лакировка. Она является завершающим этапом. Желательно, чтобы мероприятие проводилось именно мастерами. Для лакировки хорошо подойдет водный лак: он отличается отсутствием резкого запаха, а еще им удается с легкостью пользоваться. К тому же напольное покрытие будет смотреться превосходно. Слоев должно быть не меньше 3-х, но для высыхания каждого из них требуется 30-60 минут и время — это нужно выждать.


Важно понимать, что паркетные работы должны выполняться именно профессионалами. Лишь в этом случае удастся отметить наилучшие результаты, ведь каждый этап будет проведен правильно и с учетом установленных стандартов.

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паркетные работы
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