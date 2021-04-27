Паркетные работы - какие этапы восстановления паркета применяют мастера своего дела и что собой представляет циклевка?

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На что следует обратить внимание?
Основные этапы паркетных работ для восстановления напольного покрытия:
- Черновая обработка. Она проводится с помощью шлифовальных машин и абразивных лент. Основная задача – это устранение неровностей, сколов, царапин и вмятин, остатков прежнего лака.
- Затирка. Обязательно проводится затирка. Для этого используют акриловую шпатлевку или аналогичный состав, который может быть выполнен на специальной нитрооснове. Затирочная смесь должна тщательно просохнуть после укладки.
- Очистка напольного покрытия от пыли. Лучше всего использовать профессиональный пылесос. Если же пыль сохранится, то дальше проводить работы не имеет смысла, так как эффективность окажется минимальной.
- Лакировка. Она является завершающим этапом. Желательно, чтобы мероприятие проводилось именно мастерами. Для лакировки хорошо подойдет водный лак: он отличается отсутствием резкого запаха, а еще им удается с легкостью пользоваться. К тому же напольное покрытие будет смотреться превосходно. Слоев должно быть не меньше 3-х, но для высыхания каждого из них требуется 30-60 минут и время — это нужно выждать.
Важно понимать, что паркетные работы должны выполняться именно профессионалами. Лишь в этом случае удастся отметить наилучшие результаты, ведь каждый этап будет проведен правильно и с учетом установленных стандартов.