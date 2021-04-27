Чешский бисер Preciosa: европейское качество по доступным ценам
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Чешский бисер Preciosa: европейское качество по доступным ценам

2:57:194/27/2021
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Искушенные рукодельницы, знающие толк в качественном бисере, отдают свое предпочтение чешскому бренду Preciosa.

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Чешский бренд Preciosa


Бисер чешского производства многие рукодельницы считают оптимальным вариантом и для начинающих, и для опытных мастериц. По мнению экспертов интернет-магазина "Мир Бусин", чешский бисер Preciosa можно назвать идеальным воплощением доступной цены и непревзойденного европейского качества.

История стеклодувного производства в Чехии началась давно (ещё в 13 веке) и с тех пор мастера из столетия в столетие вносили в него свои коррективы. Именно поэтому стеклянный бисер чешского производства многие считают вершиной стеклодувного искусства. И конечно за годы его существования стеклодувы изобрели множество разновидностей этого декоративного материала.

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Виды и размеры чешского бисера


Разнообразие размеров и форм чешского бисера невероятно радует, хоть поначалу и застает врасплох. Но разобраться в этом богатстве можно и даже нужно, тогда каждая рукодельница сможет подобрать подходящий для определенного изделия разновидность и типоразмер бисера:

  • круглый – самый распространённый и универсальный. Размерный ряд очень широк, поэтому покупатели смогут найти круглый бисер от 6,6 мм до 1,5 мм. Производитель выпустил 25 коллекций круглого бисера в самых разных расцветках, от матовых до металлика;

  • богемский граненый – форма бочонок с гранями, которые очень красиво играют в солнечных лучах. Элитная разновидность часто используется для создания икон, кожгалантереи и реставрации картин и старинных костюмов;

  • стеклярус – трубочки длиной от 3 мм до 25 мм, богатая цветовая палитра и вытянутая форма позволяют использовать его для создания серёжек;

  • рубка – бисер получил своё название благодаря форме. Это короткие трубочки из стекла. Их края в отличие от других разновидностей просто обрублены, а не оплавлены. Длина трубочек совсем небольшая – от 2 до 3 мм, края могут быть и гладкими, и гранями.


Это несколько самых популярных разновидностей бисера, также рукодельницы используют облонг (это более крупная разновидность стекляруса), фарфаль в форме восьмёрки, твин с двумя отверстиями, соло и DROPS.

Особенности чешского бисера


В первую очередь мастерицам стоит узнать главную особенность чешского бисера Preciosa, а именно то, что он бывает первого и второго сорта. И, конечно же, самый важный вопрос, интересующий всех без исключения мастериц, не желающих жертвовать качеством своих изделий, – чем отличается первый сорт бисера от второго?

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Как утверждает производитель, бисер первого сорта полностью соответствует фото и описанию, представленным в каталоге. И это касается не только размера бисеринки, формы и цвета, но и размера отверстия, оно тоже должно в точности соответствовать информации, заявленной в каталоге. Если все или даже один из этих параметров не соответствует действительности, то бисер относят ко второму сорту. Поэтому бояться чешского бисера второго сорта не стоит, его качество по большому счету ничем не хуже, чем у бисера первого сорта, но цена чуть ниже.

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чешский бисер Preciosa
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