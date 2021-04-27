Немного весеннего мусора вам в ленту: Бумажки и бутылки у школы №11 показала на фото неравнодушная жительница Бердска

Растаял снег, высохли дороги в частном секторе Бердска, а у работников УЖКХ новая беда — город завален мусором, дороги засыпаны песком. Пыль в Бердске при порывах ветра неимоверная — как будто нас накрыла песчаная буря. Летит всё вперемешку — пакеты, бумага, мусор и песок. Нужно горожанам надевать что-то серенькое и темненькое, не маркое. Если зевнул на улице — полный рот песка.
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 апреля, прислала фотографии жительница микрорайона Бердска Галина. Она запечатлела мусор всех видов, он лежит повсюду — на газоне, на дороге, на тротуаре. Мы связались с Галиной, она рассказала, что ее волнует.
- Почему город не убирают? Я вот около 11 школы нахожусь. Везде грязь и мусор. Никто не работает — ни дворники, ни управление ЖКХ города. Кто и когда уберет мусор? Почему никто не контролирует работу УК? Где машины, которые моют дороги? Почему ничего не делают? Я бы хотела эти вопросы задать Владимиру Захарову, он столько нам обещал по наведению порядка в городе. Хотела бы спросить и мэра — будет наш город, который он называет городом- курортом чистым когда-нибудь? Или мы все ждем дождика, чтоб помыл за нас, - спросила бердчанка.
Вице-мэр Владимир Захаров и директор УЖКХ Бердска Максим Совбанов сегодня оказались недоступны для комментариев.