Работники «Искитимцемента» поддержали «Парад династий» в знак сохранения семейных ценностей
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Работники «Искитимцемента» поддержали «Парад династий» в знак сохранения семейных ценностей

3:11:254/27/2021
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Представители трудовых династий АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») приняли участие в праздничной программе, посвященной Всемирному дню цирка, которая состоялась 17 апреля в Новосибирском государственном цирке.

Центральным событием торжественной программы стал «Парад династий». На мероприятие, призванное подчеркнуть значимость семейных ценностей, в качестве почетных гостей были приглашены представители трудовых династий различных профессий, в том числе цементники. Машинист вращающейся печи АО «Искитимцемент» Павел Матвеев и специалист службы по обеспечению режима защиты информации и мониторинга АО «Искитимцемент» Евгений Рыбкин пришли на праздник вместе с семьями. Представители двух прославленных заводских династий – Баранчиковых (общий трудовой стаж на предприятии – 627 лет) и Кухтериных (262 года) – продолжают дело своих родных. В рамках мероприятия прошли открытые репетиции, на которых артисты показали трюки и элементы своих номеров. Были организованы выставки фотографий и рисунков, конкурсы и мастер-классы. В знак увековечения историй цирковых семей участники высадили саженцы пальм на зимней аллее второго этажа здания, цементники также приняли участие в этой церемонии. Директор Новосибирского государственного цирка Сергей Шабанов поблагодарил присутствующих за сохранение традиций и вручил благодарственные письма. Кульминацией праздника стало грандиозное представление «Цирк на льду «Айсберг». «Новосибирский цирк в 2021 году отметил юбилей. Пятьдесят лет назад при его строительстве использовался наш, искитимский цемент. Сегодня новосибирских артистов, режиссеров, работников манежа знают и в России, и за рубежом. На их представления зрители ходят семьями, а в коллективе сохраняется преемственность поколений, – отметил управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Укрепление семейных ценностей, ставшее главной темой праздничной программы, не менее значимо для «Искитимцемента». Наш завод известен не только качественным цементом, но и своими трудовыми династиями. Их на предприятии 16! И мы глубоко заинтересованы в том, чтобы лучшие традиции, заложенные ветеранами производства, передавались дальше, их внукам и правнукам».

Династия Кухтериных, состоящая из 13 человек, в общей сложности проработала на заводе 262 года (по состоянию на 1 августа 2020 года). Ее основатель – Кухтерин Иван Александрович – трудился на предприятии с 1946 года столяром ЖКО.
Слесарь, водопроводчик, машинист вращающихся печей и цементных мельниц – это далеко не весь перечень профессий, которые на «Искитимцементе» освоили представители этой трудовой династии.
Братья «первопроходца», Семен Александрович и Егор Александрович, – участники Великой Отечественной войны. Внуку основателя династии – машинисту цементных мельниц Андрею Чичкину – в 1992 году присвоено почетное звание лауреата Государственной премии. Спустя пять лет Андрей Владимирович был удостоен также почетного звания «Заслуженный строитель». Технолог цеха «Обжиг» Сергей Сибирцев в 2007-м награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В настоящее время на заводе работают двое представителей династии Кухтериных. Материалы предоставлены пресс-службой АО «Искитимцемент»
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семейные ценностидинастия
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