После развода Павла Прилучного не узнали поклонники
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После развода Павла Прилучного не узнали поклонники

3:45:224/27/2021Фото: Инстаграм Павла Прилучного
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«Если бы не написали, кто это, никогда бы не узнала», «Спросите паспорт. Не очень похож», «Если это точно Прилучный, то что с ним?», - написали комментаторы.

Фанаты не узнали звезду «Мажора»


Звезда «Мажора» Павел Прилучный принял участие в шоу «Вечерний Ургант», фото с которого опубликовал в своем инстаграме.

Поклонники не узнали 33-летнего актера и начали наперебой комментировать его внешние изменения. Большинство фанатов предполагают, что на Прилучного так повлиял развод с Агатой Муцениеце. Но были и те, кто решил, что у актера проблемы со здоровьем.

«Если бы не написали, кто это, никогда бы не узнала», «Спросите паспорт. Не очень похож», «Если это точно Прилучный, то что с ним?», «Да, мажор уже не тот», «Что-то его не узнать», «Щечки наел, пирожок», «Без Агаты — одна тень», «Что стало с Пашей? От его красоты и следа не осталось», «Все-таки огромное значение для мужчины имеет, какая женщина рядом с ним. Видимо, влияет», — писали удивленные подписчики.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились в 2011 году, а в феврале 2020 года звездная пара заявила о расставании. В июне актеры развелись.




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изменениявечерний Ургант"Мажор.Фильм"прилучный
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