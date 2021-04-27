После развода Павла Прилучного не узнали поклонники

Звезда «Мажора» Павел Прилучный принял участие в шоу «Вечерний Ургант», фото с которого опубликовал в своем инстаграме.
Поклонники не узнали 33-летнего актера и начали наперебой комментировать его внешние изменения. Большинство фанатов предполагают, что на Прилучного так повлиял развод с Агатой Муцениеце. Но были и те, кто решил, что у актера проблемы со здоровьем.
«Если бы не написали, кто это, никогда бы не узнала», «Спросите паспорт. Не очень похож», «Если это точно Прилучный, то что с ним?», «Да, мажор уже не тот», «Что-то его не узнать», «Щечки наел, пирожок», «Без Агаты — одна тень», «Что стало с Пашей? От его красоты и следа не осталось», «Все-таки огромное значение для мужчины имеет, какая женщина рядом с ним. Видимо, влияет», — писали удивленные подписчики.
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились в 2011 году, а в феврале 2020 года звездная пара заявила о расставании. В июне актеры развелись.