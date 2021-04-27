«Ростелеком» в Новосибирскеподдержал чемпионат России по фехтованию

В мероприятии участвовали сильнейшие спортсмены из сорока регионов России, которые набирали очки в олимпийский квалификационный рейтинг. Специально для соревнований провайдер расширил каналы связи и предоставил доступ в интернет на скорости до 300 Мбит/с. Благодаря этому онлайн-трансляции сражений прошли без сбоев, а участники и зрители чемпионата могли оперативно делиться фотографиями и видео в социальных сетях. «Мы не первый год сотрудничаем с Сибирским региональным центром фехтования, в котором проходят соревнования как регионального, так и всероссийского уровня. Понятно, что для мероприятий такого масштаба нужна надежная связь, которую как раз и может обеспечить инфраструктура “Ростелекома”. Оптические сети позволяют масштабировать сервис и оперативно решать конкретные задачи клиента», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». Спортсмены разыграли медали по трем видам оружия — сабля, шпага и рапира.Новосибирскую область представляли семь спортсменов. Золотые медали в копилку региона принесли Любовь Шутова (шпага) и София Позднякова (сабля). Как говорили участники состязаний, победить им в том числе помогла привычная обстановка домашнего зала. «В Новосибирске реализуется программа строительства различных спортивных объектов. И как раз тот объект, на котором мы находимся,— яркий пример того, как может общественная организация взаимодействовать с государством. Те высокие стандарты, которые задает Новосибирск позволяют реализовывать проекты самого амбициозного плана», — сказал президент Олимпийского комитета России, четырехкратный победитель Олимпийских игр Станислав Поздняков.
Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»