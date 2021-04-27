Пять мужчин скончались от коронавируса за сутки на 27 апреля. + 75 зараженных
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пять мужчин скончались от коронавируса за сутки на 27 апреля. + 75 зараженных

3:41:194/27/2021Фото: pixabay.com
0

В реанимации при этом 54 пациента, а на ИВЛ 10 человек.

Всего по региону сделали 1 504 702 теста на коронавирус
Сюжет: Вторая волна COVID-19
Коронавирус в Бердске: Удивительные данные обнародовал оперштаб на 26 апреля

Коронавирус в Бердске: Удивительные данные обнародовал оперштаб на 26 апреляВ России выявили новых 8 803 пациентов с коронавирусом за сутки на 26 апреляЕщё 1575 новости


По сообщению на утро 27 апреля, в Новосибирской области зарегистрировали 40 877 новых случаев коронавирусной инфекции, прибавилось еще 75 за сутки, в число заразившихся вошли 2 454 детей. Об этом сообщает оперативный штаб.

Выздоровело за это время 37 666 пациентов и +36 за сутки. Скончались пять мужчин пожилого возраста 60 лет, 61 год, 64 года, 73 года, 89 лет. В стационарах с поставленным диагнозом и подозрением на COVID-19 находится 1 219 пациентов, в том числе 7 детей.

В реанимации при этом 54 пациента, а на ИВЛ 10 человек. Всего по региону сделали 1 504 702 теста на коронавирус.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Новосибирской областиоперативный штабкоронавирусCOVID-19число заразившихся
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы сделали прививку?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пять мужчин скончались от коронавируса за сутки на 27 апреля. + 75 зараженных
    3:41:19 4/27/2021
    Пять мужчин скончались от коронавируса за сутки на 27 апреля. + 75 зараженных
    Трое малышей сгорели заживо в Хакасии. Мама заперла дверь на ключ и ушла
    3:27:42 4/27/2021
    Трое малышей сгорели заживо в Хакасии. Мама заперла дверь на ключ и ушла
    С 1 по 10 мая: официальные майские праздники в 2021 году
    3:20:19 4/27/2021
    С 1 по 10 мая: официальные майские праздники в 2021 году
    За грубость на работе уволились 17 педагогов детского сада. Все подробности скандала
    3:10:51 4/27/2021
    За грубость на работе уволились 17 педагогов детского сада. Все подробности скандала
    Ведущая "Давай поженимся!" Лариса Гузеева помолодела на 30 лет
    3:08:18 4/27/2021
    Ведущая "Давай поженимся!" Лариса Гузеева помолодела на 30 лет
    Бердск"Вокруг плесень и грибок": Талыми водами затопило подвал дома №37 по улице Попова в Бердске. Где УК с ведрами, возмущаются жильцы
    3:04:51 4/27/2021
    "Вокруг плесень и грибок": Талыми водами затопило подвал дома №37 по улице Попова в Бердске. Где УК с ведрами, возмущаются жильцы
    БердскВ Бердске отменили салют и парад Победы на 9 мая 2021
    2:52:11 4/27/2021
    В Бердске отменили салют и парад Победы на 9 мая 2021
    Апрельский взлет рубля: Что происходит с долларом и евро
    2:50:26 4/27/2021
    Апрельский взлет рубля: Что происходит с долларом и евро
    На майские праздники-2021 запретили продавать алкоголь
    2:22:42 4/27/2021
    На майские праздники-2021 запретили продавать алкоголь
    27 апреля – апрельское Красное Полнолуние-2021: что нельзя и что нужно успеть сделать в этот день
    2:20:14 4/27/2021
    27 апреля – апрельское Красное Полнолуние-2021: что нельзя и что нужно успеть сделать в этот день