Пять мужчин скончались от коронавируса за сутки на 27 апреля. + 75 зараженных

По сообщению на утро 27 апреля, в Новосибирской области зарегистрировали 40 877 новых случаев коронавирусной инфекции, прибавилось еще 75 за сутки, в число заразившихся вошли 2 454 детей. Об этом сообщает оперативный штаб.
Выздоровело за это время 37 666 пациентов и +36 за сутки. Скончались пять мужчин пожилого возраста 60 лет, 61 год, 64 года, 73 года, 89 лет. В стационарах с поставленным диагнозом и подозрением на COVID-19 находится 1 219 пациентов, в том числе 7 детей.
В реанимации при этом 54 пациента, а на ИВЛ 10 человек. Всего по региону сделали 1 504 702 теста на коронавирус.