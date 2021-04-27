Когда святить куличи и красить яйца на Пасху 2021: расписание от батюшки

В православном календаре главный праздник — Пасха. Воскресение Иисуса Христа отмечают православные христиане в этом году 2 мая. Традиционно все красят яйца и пекут куличи, которые потом освящают в церкви. Когда это нужно делать, «Курьер. Среда. Бердск» попросил рассказать священника Преображенского кафедрального собора отца Евгения Ильина.
- Печь и украшать куличи, а также готовить яйца традиционно начинают с Великого Четверга. Освятить снедь для пасхального стола можно уже в Благословенную Субботу утром после Божественной Литургии и вечером перед Пасхальным Богослужением. Также освящение продолжится и в сам день Праздника между богослужениями, - рассказал отец Евгений.
Что делать с продуктами, если они остались не съеденными после праздничного обеда. Ведь их освятили в церкви, и рука не поднимается выбросить даже скорлупу от освященных яиц в мусорное ведро.
- Обычно принято остатки освященной пасхальной снеди не выбрасывать в мусор, тем самым проявляя свое благоговение. Все остатки: скорлупу, крошечки, изображения и наклейки с яиц, мы собираем в отдельный мешочек, который лучше всего сжечь, в печке или будучи на даче, или просто закопать. Некоторые прихожане скорлупу используют для удобрения огородов, а крошками можно накормить птичек - и так ничего не придется выкидывать. Я очень люблю делать сухарики из куличей. За один день все не съесть, а так все 40 дней Пасхи можно наслаждаться куличиками, - поделился советом с нами отец Евгений Ильин, священник Преображенского кафедрального собора.