Первое затмение 2021: полное лунное затмение и Цветочное Полнолуние совпали 26 мая - в чем опасности дня

26 мая 2021 года жителям Земли повезет быть свидетелями сразу четырех астрономических явлений.
В этот день случится:
- Полнолуние, которое называют Цветочным из-за того, что в это время активно цветут цветы, начнется в 14.15 по московскому времени;
- Суперлуние - полная луна второй раз за год приблизится к Земле на максимально близкое расстояние;
- Полное лунное затмение произойдет в знаке Стрельца в 14.18 по московскому времени. Луна будет закрытой в течение 14 минут и 30 секунд;
- Открытие коридора затмений, которое продлится до 10 июня. Закроет его кольцевое солнечное затмение.
Полнолуние и СуперлуниеВ полнолуние Луна оказывает свое максимальное воздействие на все живое. Активизируются все жизненные процессы и возрастает энергия, которая придает сил. Будет казаться, что вам "горы по плечу". В такой суматохе вы можете оказаться под влиянием этого натиска и перестать замечать важные мелочи и нюансы, которые нельзя игнорировать.
Поскольку Полнолуние будет Суперлунием, то можно смело энергию полнолуния еще приумножить.
В этот период рекомендуется не начинать новых дел. Можно завершать старые начатые дела, но строго в соответствии с тем планом действий, который вы для себя наметили ранее - менять сейчас планы опасно.
Если вы очень эмоциональный человек, то вам рекомендуется провести это время в одиночестве и как модно меньше контактировать с окружающими, поскольку эмоции будут захватывать вас полностью. Да и окружающих тоже. Поэтому сильно возрастает риск начала конфликтов, травм и неприятных событий.
Финансовые операции и крупные сделки тоже лучше отложить на другой день. Хорошо в этот день открывать накопительные счета в банке.
Благоприятно заниматься наведением порядка. Приводить в порядок нужно не только дела в доме и на работе, но и в мыслях. Можно наметить себе будущие цели, но не придумывать плана их реализации. Удачными будут новые знакомства и предложения руки и сердца, но для свадьбы день не подходящий.
Крайне не рекомендуется сегодня начинать хирургические вмешательства, косметические процедуры с уколами, лечение зубов.
Луна в Стрельце
Этот знак зодиака и Полнолуние одновременно потянет вас на духовные практики - вам захочется пересмотреть свои ценности, найти новый смысл в жизни, придать новую окраску вашему существованию. Философская работа над собой. Но она будет проведена вами успешно, а значит придаст некоего оптимизма.
Полное лунное затмение
Луна полностью погрузится в тень на полтора часа. Затмение будет усиливать все ваши негативные эмоции, поэтому крайне важно не поддаваться унынию, не начинать споры и ссоры, не рекомендуется начинать выяснение отношений.
Все, за что вы сегодня возьмете впервые, будет долгим эхом отдаваться в вашей жизни. Почти 18 лет. Поэтому лучше ничего сегодня не начинать, а если начинать, то только то, что продумано было вами заранее до мелочей. Причем, если вы осознавали все возможные последствия.
Само время затмения (почти 15 минут) лучше провести в одиночестве и в помещении. Очень важно в это время думать только о хорошем. Мечтать или молиться. Да да. Молитва действует особым образом на энергетику человека, упорядочивая мысли и не давая думать о проблемах. Просто полтора часа нужно настроиться провести так, как вам максимально комфортно и удобно. Так, как вы чувствуете себя перед сном - успокаиваясь и не думая о плохом.
Коридор затмений
Все затмения случаются парами. Это первое полное лунное затмение продлится до 10 июня, когда коридор будет закрыт кольцевым солнечным затмением. Во время этого периода в течении двух недель могут проявляться все негативные события, которые выше описаны. Зло продлится и растянется на две недели, могут затянуться конфликты и развиться в нечто большее. Это кармическое время, когда вы будете пожинать то, что посеяли заранее. Поэтому постарайтесь 26 мая никому не навредить и даже не думать плохо, не испытывать негативных эмоций.
При таком сочетании астрономических событий рекомендуется воздержаться от проведения любых магических ритуалов и обрядов. Это мощное вмешательство даже в собственную энергетику может негативно обернуться с полной противоположностью для вас, особенно если вы хотите что-то "притянуть" в вашу жизнь не будучи магом или эзотериком.