Первое затмение 2021: полное лунное затмение и Цветочное Полнолуние совпали 26 мая - в чем опасности дня
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Первое затмение 2021: полное лунное затмение и Цветочное Полнолуние совпали 26 мая - в чем опасности дня

8:20:134/27/2021Фото: Pixabay
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Мощное вмешательство даже в собственную энергетику может негативно обернуться с полной противоположностью для вас, особенно если вы хотите что-то "притянуть" в вашу жизнь не будучи магом или эзотериком. 

полнолуние
Эмоциональное состояние в Полнолуние 26 мая будет очень нестабильным


26 мая 2021 года жителям Земли повезет быть свидетелями сразу четырех астрономических явлений.

В этот день случится:

  • Полнолуние, которое называют Цветочным из-за того, что в это время активно цветут цветы, начнется в 14.15 по московскому времени;
  • Суперлуние - полная луна второй раз за год приблизится к Земле на максимально близкое расстояние;
  • Полное лунное затмение произойдет в знаке Стрельца в 14.18 по московскому времени. Луна будет закрытой в течение 14 минут и 30 секунд;
  • Открытие коридора затмений, которое продлится до 10 июня. Закроет его кольцевое солнечное затмение.
Наблюдать красивую луну, подсвеченную красным светом можно будет в тот момент, когда она только встает над горизонтом. Она будет выглядеть особенно крупной из-за того, что будет находиться близко к Земле.

Полнолуние и Суперлуние

В полнолуние Луна оказывает свое максимальное воздействие на все живое. Активизируются все жизненные процессы и возрастает энергия, которая придает сил. Будет казаться, что вам "горы по плечу". В такой суматохе вы можете оказаться под влиянием этого натиска и перестать замечать важные мелочи и нюансы, которые нельзя игнорировать.

Поскольку Полнолуние будет Суперлунием, то можно смело энергию полнолуния еще приумножить.

В этот период рекомендуется не начинать новых дел. Можно завершать старые начатые дела, но строго в соответствии с тем планом действий, который вы для себя наметили ранее - менять сейчас планы опасно.

Если вы очень эмоциональный человек, то вам рекомендуется провести это время в одиночестве и как модно меньше контактировать с окружающими, поскольку эмоции будут захватывать вас полностью. Да и окружающих тоже. Поэтому сильно возрастает риск начала конфликтов, травм и неприятных событий.

Финансовые операции и крупные сделки тоже лучше отложить на другой день. Хорошо в этот день открывать накопительные счета в банке.

Благоприятно заниматься наведением порядка. Приводить в порядок нужно не только дела в доме и на работе, но и в мыслях. Можно наметить себе будущие цели, но не придумывать плана их реализации. Удачными будут новые знакомства и предложения руки и сердца, но для свадьбы день не подходящий.

Крайне не рекомендуется сегодня начинать хирургические вмешательства, косметические процедуры с уколами, лечение зубов.

Луна в Стрельце


Этот знак зодиака и Полнолуние одновременно потянет вас на духовные практики - вам захочется пересмотреть свои ценности, найти новый смысл в жизни, придать новую окраску вашему существованию. Философская работа над собой. Но она будет проведена вами успешно, а значит придаст некоего оптимизма.

Полное лунное затмение


Луна полностью погрузится в тень на полтора часа. Затмение будет усиливать все ваши негативные эмоции, поэтому крайне важно не поддаваться унынию, не начинать споры и ссоры, не рекомендуется начинать выяснение отношений.

Все, за что вы сегодня возьмете впервые, будет долгим эхом отдаваться в вашей жизни. Почти 18 лет. Поэтому лучше ничего сегодня не начинать, а если начинать, то только то, что продумано было вами заранее до мелочей. Причем, если вы осознавали все возможные последствия.

Само время затмения (почти 15 минут) лучше провести в одиночестве и в помещении. Очень важно в это время думать только о хорошем. Мечтать или молиться. Да да. Молитва действует особым образом на энергетику человека, упорядочивая мысли и не давая думать о проблемах. Просто полтора часа нужно настроиться провести так, как вам максимально комфортно и удобно. Так, как вы чувствуете себя перед сном - успокаиваясь и не думая о плохом.

Коридор затмений


Все затмения случаются парами. Это первое полное лунное затмение продлится до 10 июня, когда коридор будет закрыт кольцевым солнечным затмением. Во время этого периода в течении двух недель могут проявляться все негативные события, которые выше описаны. Зло продлится и растянется на две недели, могут затянуться конфликты и развиться в нечто большее. Это кармическое время, когда вы будете пожинать то, что посеяли заранее. Поэтому постарайтесь 26 мая никому не навредить и даже не думать плохо, не испытывать негативных эмоций.

При таком сочетании астрономических событий рекомендуется воздержаться от проведения любых магических ритуалов и обрядов. Это мощное вмешательство даже в собственную энергетику может негативно обернуться с полной противоположностью для вас, особенно если вы хотите что-то "притянуть" в вашу жизнь не будучи магом или эзотериком. 

 

 

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