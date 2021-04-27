Рост доходов врачей и медсестер обнаружил Минздрав 2020 году
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Рост доходов врачей и медсестер обнаружил Минздрав 2020 году

9:48:354/27/2021Фото: Wikimedia Commons
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На цифры, в том числе, повлияло введение стимулирующих выплат во время пандемии по коронавирусной инфекции.

Минздрав доложил о росте зарплат медиков


Минздрав России выпустил отчет о работе в 2020 году и перспективах на 2021 год.

Из документа стало известно о росте заработных плат у сотрудников медицинских учреждений за последние девять месяцев. Так, у врачей замечено увеличение на 13,3%, у среднего медперсонала - на 18%, у младшего медперсонала - на 14,2%.

На цифры, в том числе, повлияло введение стимулирующих выплат во время пандемии по коронавирусной инфекции.

На 2021 год Минздрав определил в задачах повышение эффективности трудоустройства лиц, обучившихся по целевым договорам. Также будут введены пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты труда.

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