Рост доходов врачей и медсестер обнаружил Минздрав 2020 году

Минздрав России выпустил отчет о работе в 2020 году и перспективах на 2021 год.
Из документа стало известно о росте заработных плат у сотрудников медицинских учреждений за последние девять месяцев. Так, у врачей замечено увеличение на 13,3%, у среднего медперсонала - на 18%, у младшего медперсонала - на 14,2%.
На цифры, в том числе, повлияло введение стимулирующих выплат во время пандемии по коронавирусной инфекции.
На 2021 год Минздрав определил в задачах повышение эффективности трудоустройства лиц, обучившихся по целевым договорам. Также будут введены пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты труда.