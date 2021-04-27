Суд ограничил работу ФБК* Навального по требованию прокуратуры
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Суд ограничил работу ФБК* Навального по требованию прокуратуры

6:53:504/27/2021Фото: vk.com
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Дело рассматривается в закрытом режиме, поэтому перечень запретов пока не обнародован. Ранее прокуратура приостановила работу штабов Навального по всей России.

Обыск в офисе ФБК


В Москве начался суд по иску прокурора о признании ФБК (признан иноагентом) и Фонда защиты прав граждан (признан иноагентом) экстремистскими организациями. Как стало известно, 27 апреля суд наложил запрет на Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексея Навального совершать определенные действия, сообщили в  пресс-службе Москгорсуда.

«27.04.21 судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций «ФБК», «ФЗПГ», — говорится в сообщении.

Перечень запретов не уточнили, так как дело этих организаций рассматривается в закрытом режиме.

Защита ответчиков пока точно не знает, на в чем ограничили организации.

«Мы не знаем, что именно решил суд, нас пока об этом не уведомили. Но прокуратура просила о четырех запретах: распространять информацию о себе в СМИ и интернете, участвовать в выборах и референдуме, организовывать и проводить публичные мероприятия, а также использовать банковские счета, за исключением уплаты налогов, выплат по трудовым договорам и других обязательных выплат», — цитирует РБК правозащитника Ивана Павлова.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по решению надзорного органа закрыли все "Штабы Навального" по всей стране.

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