Самые жестокие знаки зодиака: им оскорбить других ничего не стоит, среди них Лев и еще четыре

Жестокие люди подлы, противны, злобны и мстительны. Трудно испытывать к ним какое-либо сочувствие или задаваться вопросом, как они стали такими.
Но благодаря астрологии мы можем использовать звезды, чтобы узнать, кто самый бессердечный знак зодиака.
И с этой информацией, наряду с другими знаками жестокости, мы можем узнать, как их избежать. Потому что никому не нравится быть жертвой чужой жестокости.
Бессердечные люди чувствуют себя сильными, причиняя боль другим, и, в некотором смысле, находят забавным причинять другим людям боль. Они, как правило, очень мало сочувствуют другим и не видят, насколько разрушительной может быть их жестокость. Они не берут на себя ответственность за эмоциональный хаос, который они создают, или за то, как он может разрушить жизни, пишет https://www.yourtango.com
Мы не говорим, что если вы родились под одним из этих знаков зодиака, что вы злой, но эти знаки зодиака склонны к более жестокому поведению, чем другие.
Например, Козерог лишен эмоций из-за своего интеллекта, Овен опасен, потому что он всегда должен доминировать, и любой из знаков в этом списке может легко напугать Близнецов, Деву или Рыб.
5 самых бессердечных знаков зодиака в астрологии
1. Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Скорпионы - самый жестокий знак. У них нет проблем с тем, чтобы ходить по людям и / или манипулировать ими, чтобы получить то, что они хотят. У них бессердечное отношение и им не хватает сочувствия к людям, которым они причинили боль, как будто это человек виноват, что встал на пути Скорпиона.
2. Рак (21 июня - 22 июля).
Раки могут выйти из-под контроля своими эмоциями и сильным собственническим характером . Если Рак чувствует угрозу или теряет что-то или кого-то, кого они любят, они выбывают. Когда они так себя чувствуют, они, кажется, инстинктивно знают, куда ударить, чтобы причинить наибольшую боль.
3. Козерог (22 декабря - 19 января).
У Козерогов есть темная сторона , и когда они попадают в это темное место, они отбрасывают все свои обычные правила и способы поведения. Они прибегают к жестокости, если это может помочь им продвинуться по карьерной лестнице или отплатить врагу.
4. Овен (21 марта - 19 апреля).
Овен может быть жестоким со своими словами. Они злятся или расстраиваются, а затем все выливается наружу, не задумываясь о том, как это причинит кому-то боль или заставит Овна выглядеть. Они также настолько конкурентоспособны, что могут быть неприятными и худшими из проигравших.
5. Лев (23 июля - 22 августа)
Львы настолько популярны и харизматичны, что их сложно не полюбить. Но каким бы ослепительным и властным ни был Лев, если они почувствуют угрозу, они нападут на вас и разорвут в клочья.
Лев, кажется, знает то, что хорошо звучит на бумаге, но разорвет ваше сердце. Они будут играть грязно и не будут сдерживаться, если намерены уничтожить вас.
Это никогда не является хорошей идеей, чтобы пересечь Лео или быть нелояльных каким - либо образом. У этих котят есть когти, и когда они становятся первобытными, они становятся жестокими.