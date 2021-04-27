Самые жестокие знаки зодиака: им оскорбить других ничего не стоит, среди них Лев и еще четыре
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Самые жестокие знаки зодиака: им оскорбить других ничего не стоит, среди них Лев и еще четыре

7:28:214/27/2021Фото: Кристин Шенвальд
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Овен может быть жестоким со своими словами. Они злятся или расстраиваются, а затем все выливается наружу, не задумываясь о том, как это причинит кому-то боль или заставит Овна выглядеть. 

Бессердечные люди чувствуют себя сильными, причиняя боль другим, и, в некотором смысле, находят забавным причинять другим людям боль


Жестокие люди подлы, противны, злобны и мстительны. Трудно испытывать к ним какое-либо сочувствие или задаваться вопросом, как они стали такими.

Но благодаря астрологии мы можем использовать звезды, чтобы узнать, кто самый бессердечный знак зодиака.


И с этой информацией, наряду с другими знаками жестокости, мы можем узнать, как их избежать. Потому что никому не нравится быть жертвой чужой жестокости.

Бессердечные люди чувствуют себя сильными, причиняя боль другим, и, в некотором смысле, находят забавным причинять другим людям боль. Они, как правило, очень мало сочувствуют другим и не видят, насколько разрушительной может быть их жестокость. Они не берут на себя ответственность за эмоциональный хаос, который они создают, или за то, как он может разрушить жизни, пишет https://www.yourtango.com




Мы не говорим, что если вы родились под одним из этих знаков зодиака, что вы злой, но эти знаки зодиака склонны к более жестокому поведению, чем другие.

Например, Козерог лишен эмоций из-за своего интеллекта, Овен опасен, потому что он всегда должен доминировать, и любой из знаков в этом списке может легко напугать Близнецов, Деву или Рыб.

5 самых бессердечных знаков зодиака в астрологии


1. Скорпион (23 октября - 21 ноября)


Скорпионы - самый жестокий знак. У них нет проблем с тем, чтобы ходить по людям и / или манипулировать ими, чтобы получить то, что они хотят. У них бессердечное отношение и им не хватает сочувствия к людям, которым они причинили боль, как будто это человек виноват, что встал на пути Скорпиона.

Скорпион любит выводить людей из равновесия, чтобы при ударе их жертвы легко рассыпались.

2. Рак (21 июня - 22 июля).


Раки могут выйти из-под контроля своими эмоциями и сильным собственническим характером . Если Рак чувствует угрозу или теряет что-то или кого-то, кого они любят, они выбывают. Когда они так себя чувствуют, они, кажется, инстинктивно знают, куда ударить, чтобы причинить наибольшую боль.

Вы не хотите связываться с кем-то, кого они любят, потому что они не будут сдерживать причинение вам боли в ответ.

3. Козерог (22 декабря - 19 января).


У Козерогов есть темная сторона , и когда они попадают в это темное место, они отбрасывают все свои обычные правила и способы поведения. Они прибегают к жестокости, если это может помочь им продвинуться по карьерной лестнице или отплатить врагу.



4. Овен (21 марта - 19 апреля).


Овен может быть жестоким со своими словами. Они злятся или расстраиваются, а затем все выливается наружу, не задумываясь о том, как это причинит кому-то боль или заставит Овна выглядеть. Они также настолько конкурентоспособны, что могут быть неприятными и худшими из проигравших.



 Любое соревнование с Овном может заставить вас испытать их ядовитые и подлые диатрибы. Как только они остынут или сделают свою точку зрения, они снова станут веселыми и очаровательными, но объект их жестокости будет не так легко вылечить.




5. Лев (23 июля - 22 августа)


Львы настолько популярны и харизматичны, что их сложно не полюбить. Но каким бы ослепительным и властным ни был Лев, если они почувствуют угрозу, они нападут на вас и разорвут в клочья.

Лев, кажется, знает то, что хорошо звучит на бумаге, но разорвет ваше сердце. Они будут играть грязно и не будут сдерживаться, если намерены уничтожить вас.

Это никогда не является хорошей идеей, чтобы пересечь Лео или быть нелояльных каким - либо образом. У этих котят есть когти, и когда они становятся первобытными, они становятся жестокими.

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