Сколько будут отдыхать школьники России на майские праздники-2021: Какого числа в школу

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 27 апреля объявил о каникулах для школьников на майские праздники. По его словам, отдых продлиться с 1 по 10 мая включительно. В школу дети вернутся 11 мая, во вторник.
В эти же дни будут каникулы и у студентов российских вузов. Пока Минобрнауки и Минпросвещения готовят приказы о "дополнительных каникулах". Дополнительными станут дни с 4 по 7 мая, которые президент объявил нерабочими.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 23 апреля Владимир Путин подписал указ, которым майские праздники станут непрерывными. Страна будет отдыхать с 1 по 10 мая. В нерабочие дли, как заявил глава государства, сохраняется заработная плата.
Соответственно, вместе с родителями будут отдыхать и дети - школьники и студенты. Ранее сообщалось, что для дошкольников планируют открыть в детсадах дежурные группы для тех малышей, чьи родители будут работать в майские праздники.