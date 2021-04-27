Сколько будут отдыхать школьники России на майские праздники-2021: Какого числа в школу
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Сколько будут отдыхать школьники России на майские праздники-2021: Какого числа в школу

7:37:394/27/2021Фото: pixabay.com
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Минобрнауки и Минпросвещения готовят приказы о "дополнительных каникулах". Дополнительными станут дни с 4 по 7 мая, которые президент объявил нерабочими. 

студент
Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая


Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 27 апреля объявил о каникулах для школьников на майские праздники. По его словам, отдых продлиться с 1 по 10 мая включительно. В школу дети вернутся 11 мая, во вторник.

В эти же дни будут каникулы и у студентов российских вузов. Пока Минобрнауки и Минпросвещения готовят приказы о "дополнительных каникулах". Дополнительными станут дни с 4 по 7 мая, которые президент объявил нерабочими.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 23 апреля Владимир Путин подписал указ, которым майские праздники станут непрерывными. Страна будет отдыхать с 1 по 10 мая. В нерабочие дли, как заявил глава государства, сохраняется заработная плата.

Соответственно, вместе с родителями будут отдыхать и дети - школьники и студенты. Ранее сообщалось, что для дошкольников планируют открыть в детсадах дежурные группы для тех малышей, чьи родители будут работать в майские праздники.

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