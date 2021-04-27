"Потемнело в глазах": 30 млн рублей выиграла в лотерею жительница Башкирии

Жительница Башкирии выиграла огромную сумму денег в лотерее. 30 миллионов рублей стали призом за купленный лотерейный билет.
Диана Я. - счастливая обладательница выигрыша — рассказывает, что не поверила в такую удачу. В момент понимания, какую сумму они получат, у супруга потемнело в глазах. Счастливица рассказывает:
- Благодаря суперпризу мы достигли фантастической высоты. До сих пор в эйфории, ведь для нас это внушительная сумма.
Куда деть деньги, пара уже решила. Сначала обеспечат жильем детей, построят себе дом, о котором мечтали и прокатятся по Франции.
По словам победительницы, ее сначала разыскивали в Сургуте. Оказывается, когда она там была в гостях у родственников, приобрела сим-карту, которой пользуется в настоящее время.