"Потемнело в глазах": 30 млн рублей выиграла в лотерею жительница Башкирии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Потемнело в глазах": 30 млн рублей выиграла в лотерею жительница Башкирии

9:18:154/27/2021Фото: Pixabay
0

Обладателя счастливого билета сначала искали в Сургуте. На часть от выигранных денег семья планирует провести отпуск во Франции.

Выигрыш в лотерее достался семье из Башкирии


Жительница Башкирии выиграла огромную сумму денег в лотерее. 30 миллионов рублей стали призом за купленный лотерейный билет.

Диана Я. - счастливая обладательница выигрыша — рассказывает, что не поверила в такую удачу. В момент понимания, какую сумму они получат, у супруга потемнело в глазах. Счастливица рассказывает:

- Благодаря суперпризу мы достигли фантастической высоты. До сих пор в эйфории, ведь для нас это внушительная сумма.

Куда деть деньги, пара уже решила. Сначала обеспечат жильем детей, построят себе дом, о котором мечтали и прокатятся по Франции.

По словам победительницы, ее сначала разыскивали в Сургуте. Оказывается, когда она там была в гостях у родственников, приобрела сим-карту, которой пользуется в настоящее время.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
выигрыш. деньги. лотерея
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы выигрывали крупные суммы денег хоть раз в жизни?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Скоро выборы в Госдуму: 27 апреля Путин приказал следить за выдачей новых детских пособий местным депутатам
    8:58:34 4/27/2021
    Скоро выборы в Госдуму: 27 апреля Путин приказал следить за выдачей новых детских пособий местным депутатам
    Выплата в 500 и 1000 рублей для жителей Москвы, как получить рассказал ПФР
    8:32:55 4/27/2021
    Выплата в 500 и 1000 рублей для жителей Москвы, как получить рассказал ПФР
    БердскКогда святить куличи и красить яйца на Пасху 2021: расписание от батюшки
    8:29:24 4/27/2021
    Когда святить куличи и красить яйца на Пасху 2021: расписание от батюшки
    Первое затмение 2021: полное лунное затмение и Цветочное Полнолуние совпали 26 мая - в чем опасности дня
    8:20:13 4/27/2021
    Первое затмение 2021: полное лунное затмение и Цветочное Полнолуние совпали 26 мая - в чем опасности дня
    БердскС балкона сгоревшей квартиры упал железный лист на 6-летнюю девочку в Бердске: Мэрия разбирается
    8:17:15 4/27/2021
    С балкона сгоревшей квартиры упал железный лист на 6-летнюю девочку в Бердске: Мэрия разбирается
    Сколько будут отдыхать школьники России на майские праздники-2021: Какого числа в школу
    7:37:39 4/27/2021
    Сколько будут отдыхать школьники России на майские праздники-2021: Какого числа в школу
    Самые жестокие знаки зодиака: им оскорбить других ничего не стоит, среди них Лев и еще четыре
    7:28:21 4/27/2021
    Самые жестокие знаки зодиака: им оскорбить других ничего не стоит, среди них Лев и еще четыре
    Лунный календарь маникюра май 2021
    7:20:31 4/27/2021
    Лунный календарь маникюра май 2021
    БердскЗа новосибирцами шпионил владелец беспилотника из Бердска: Суд его оштрафовал
    7:13:20 4/27/2021
    За новосибирцами шпионил владелец беспилотника из Бердска: Суд его оштрафовал
    Суд ограничил работу ФБК* Навального по требованию прокуратуры
    6:53:50 4/27/2021
    Суд ограничил работу ФБК* Навального по требованию прокуратуры