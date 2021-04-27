Путин возмутился учебником истории: Минпросвещения приказало изъять
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Путин возмутился учебником истории: Минпросвещения приказало изъять

9:32:464/27/2021Фото: PIXNIO
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Автор учебника истории рассказал, что он был написан для повторения полученных в школе знаний, поэтому там мало информации о Сталинградской битве.

В учебник истории, в котором нет сведений о Сталинградской битве, внесут правки


Со следующего года Минпросвещения планирует заменить учебники истории, в которых мало данных о Сталинградской битве. Книги, которые были раскритикованы президентом, являются учебными пособиями для колледжей. Сергей Кравцов рассказал о планах ведомства по усилению качества учебного материала.

«Надеюсь, что этот законопроект будет принят и со следующего учебного года во всех колледжах будут те учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент», — отметил министр.

Ранее профессор Олег Волобуев - создатель учебника, который попал под критику главы государства, - пояснил, что в колледже идет повторение материала, изученного в школе, поэтому не все факты в нем описаны подробно.

Во время Послания федеральному собранию Владимир Путин рассказал, что не нашел в учебнике истории данных о Сталинградской битве, которая является одной из ключевых в Великой Отечественной войне.

Минпросвещения России после возмущений президента нашло учебник, в недостаточном объёме отразивший события Сталинградской битвы и провело масштабную проверку учебной литературы, используемой в образовательном процессе. Об этом 27 апреля сообщили на сайте ведомства.

Прежде всего внимание экспертов Министерства было уделено предмету «История», включая вопросы, содержащие информацию о Великой Отечественной войне. Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства.

Вместе с тем по итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией О.В. Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы.

Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы.

Депутатами Государственной Думы при поддержке Минпросвещения России уже подготовлен пакет нормативных поправок в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которые позволят в короткие сроки усилить контроль качества учебников, сообщили в ведомстве.

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учебник историивозмущение президента
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