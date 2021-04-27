С балкона сгоревшей квартиры упал железный лист на 6-летнюю девочку в Бердске: Мэрия разбирается
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С балкона сгоревшей квартиры упал железный лист на 6-летнюю девочку в Бердске: Мэрия разбирается

8:17:154/27/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии
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Чиновники выехали на место происшествия после публикации "Курьер. Среда. Бердск". Выяснилось, что к кровле многоквартирного дома слетевший профнастил отношения не имеет.

Мама пострадавшей девочки боится предположить, что было бы, если бы лист упал на ребенка ребром


Мэрия Бердска начала разбираться в происшествии со слетевшим листом профнастила, который отлетел от многоэтажного дома и сбил с ног 6-летнюю девочку.

Инцидент произошел 27 апреля в Микрорайоне, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". В редакцию обратилась возмущенная мама ребенка. Они шли на танцы в ДК "Родина", когда с дома №46 в Микрорайоне на них слетел металлический лист. От удара листа у маленькой Валерии на голове появилась шишка.

- Сначала он полетел в сторону дороги, но потом ветер подул в нашу сторону и он полетел резко на ребенка. Дочь ногой ударилась, когда упала. Слава богу, что лист не углом полетел на нее, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" мать 6-летней девочки Анастасия во вторник.

Мама пострадавшей девочки обратилась в администрацию города и полицию, где начали проверку.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в бердской мэрии, отдел энергетики и ЖКХ администрации города осуществил выездной осмотр места происшествия.

-Выявлено, что слетевший фрагмент крыши - часть отделки лоджии квартиры, в которой ранее произошел пожар. Ведется разбирательство, - прокомментировали "Курьер. Среда. Бердск" чиновники.

 

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