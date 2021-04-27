С балкона сгоревшей квартиры упал железный лист на 6-летнюю девочку в Бердске: Мэрия разбирается

Мэрия Бердска начала разбираться в происшествии со слетевшим листом профнастила, который отлетел от многоэтажного дома и сбил с ног 6-летнюю девочку.
Инцидент произошел 27 апреля в Микрорайоне, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". В редакцию обратилась возмущенная мама ребенка. Они шли на танцы в ДК "Родина", когда с дома №46 в Микрорайоне на них слетел металлический лист. От удара листа у маленькой Валерии на голове появилась шишка.
- Сначала он полетел в сторону дороги, но потом ветер подул в нашу сторону и он полетел резко на ребенка. Дочь ногой ударилась, когда упала. Слава богу, что лист не углом полетел на нее, - рассказала "Курьер. Среда. Бердск" мать 6-летней девочки Анастасия во вторник.
Мама пострадавшей девочки обратилась в администрацию города и полицию, где начали проверку.
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в бердской мэрии, отдел энергетики и ЖКХ администрации города осуществил выездной осмотр места происшествия.
-Выявлено, что слетевший фрагмент крыши - часть отделки лоджии квартиры, в которой ранее произошел пожар. Ведется разбирательство, - прокомментировали "Курьер. Среда. Бердск" чиновники.