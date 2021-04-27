Скоро выборы в Госдуму: 27 апреля Путин приказал следить за выдачей новых детских пособий местным депутатам

В День российского парламентаризма 27 апреля Владимир Путин встретился с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Мероприятие по традиции состоялось в Таврическом дворце.
Как сообщает сайт Кремля, президент попросил парламентариев из регионов контролировать расходование бюджетных денег, выделенных на инфраструктурные проекты на местах, а также новые выплаты семьям детьми. Путин напомнил, что об этом он говорил в послании Федеральному Собранию 21 апреля. Он попросил держать эти важные вопросы "на особом постоянном контроле, как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан, семей с детьми".
Владимир Путин еще раз напомнил, какие новые выплаты и детские пособия ждут россиян. И акцентировал внимание на том, чтобы деньги доходили до граждан без проволочек: реагировать следует немедленно, если человек не может получить положенные выплаты.
Кроме того, президент напомнил о том, что 19 сентября 2021 года состоятся выборы в Госдуму и попросил вести честную борьбу, "в строгом соответствии с нормами закона и политической этики".
Дословно
В. Путин: Вы знаете, что в дополнение к уже установленным пособиям мы вместе с вами, по сути дела, принимали эти решения по последовательной поддержке российских семей, поэтапно: сначала для детей до трёх лет, потом от трёх до семи лет. Вы знаете, теперь предложена новая мера, а именно: ввести выплату на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. Все мы прекрасно понимаем, что дети, которые растут в этих семьях, находятся, к сожалению, в наиболее уязвимом положении. Это не последнее, что мы с вами вместе должны сделать. Татьяна Алексеевна <Голикова> знает, мы вместе занимаемся этими вопросами. Будем делать всё постепенно, но делать будем дальше обязательно, будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно.
Ежемесячную выплату в данном случае смогут получать и будущие мамы, если они оказались в трудной материальной ситуации.
Кроме того, в августе единовременно перечислим, как вы знаете, по 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста, включая и тех ребят, кто первого сентября только пойдёт в первый класс. Тоже понятно почему, я и в Послании, отвлекаясь от текста, об этом сказал: исходим из того, что рынок труда ещё не восстановлен, безработица, к сожалению, выше, чем в докризисный уровень, тенденция в целом положительная, но пока рынок не восстановлен.
Заработные платы в реальном выражении растут потихонечку, но всё-таки уровень доходов российских семей за время пандемии упал, и нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы должным образом собрать детей 1 сентября в школу.
Система оформления различных социальных выплат, пособий у нас в целом отлажена. Однако прошу вас осуществлять и свой парламентский мониторинг буквально по каждой из предложенных мер и немедленно реагировать, если человек сталкивается здесь с какими-то сложностями.
Вы и сами знаете, работаете близко с людьми, и до меня постоянно доходит: несмотря, казалось бы, на все отработанные механизмы, в том числе и с использованием современных средств и методов, всё-таки сбои происходят. Если человек не может получить то, что ему полагается по закону, нужно обязательно и как можно быстрее на это реагировать. Используйте, пожалуйста, в таких случаях весь арсенал депутатских, сенаторских полномочий, чтобы быстро разобраться и помочь каждому конкретному гражданину.
В конечном итоге анализ и обобщение такой практики работают на улучшение всей нормативной базы, механизмов предоставления любых государственных и муниципальных услуг. Правила здесь должны быть справедливыми и абсолютно понятными, а сервисы – максимально простыми и удобными для людей. И, что важно, доступны дистанционно и круглосуточно, о чём также, как вы помните, было в Послании сказано.