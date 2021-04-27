Умер сыгравший Абдуллу в «Белом солнце пустыни» актер Кахи Кавсадзе

Грузинский актер Кахи Кавсадзе после продолжительной болезни умер в Тбилиси. В прошлом году, в июне, он отметил свой 85-й день рождения.
Леван Ратиани — глава клиники, в которой лечился знаменитый «Абдулла» из фильма «Белое солнце пустыни», подтвердил информацию о смерти актера.
С февраля 2021 года Кахи находился на лечении. За последние несколько месяцев это была его вторая госпитализация. В конце 2020 года он болел коронавирусом и находился на лечении в Первой университетской клинике Тбилиси. После выздоровления актер был выписан домой.
Кахи Кавсадзе родился в 1935 году, с конца 60-х служил в театре Руставели. В 1981 году он стал обладателем звания народного артиста Грузинской ССР.
Российские зрители помнят грузинского актера по фильмам «Покаяние», «Древо желаний», «Мелодии верийского квартала» и других, пишет ТАСС.