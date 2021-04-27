Умер сыгравший Абдуллу в «Белом солнце пустыни» актер Кахи Кавсадзе
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Умер сыгравший Абдуллу в «Белом солнце пустыни» актер Кахи Кавсадзе

9:22:064/27/2021Фото: ТАСС, Сергей Макляев
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Кавсадзе был народным артистом Грузинской ССР и любимым во всем бывшем СССР. Он скончался на 86-м году жизни.

"Абдулла" умер в грузинской клинике
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Грузинский актер Кахи Кавсадзе после продолжительной болезни умер в Тбилиси. В прошлом году, в июне, он отметил свой 85-й день рождения.

Леван Ратиани — глава клиники, в которой лечился знаменитый «Абдулла» из фильма «Белое солнце пустыни», подтвердил информацию о смерти актера.

С февраля 2021 года Кахи находился на лечении. За последние несколько месяцев это была его вторая госпитализация. В конце 2020 года он болел коронавирусом и находился на лечении в Первой университетской клинике Тбилиси. После выздоровления актер был выписан домой.

Кахи Кавсадзе родился в 1935 году, с конца 60-х служил в театре Руставели. В 1981 году он стал обладателем звания народного артиста Грузинской ССР.

Российские зрители помнят грузинского актера по фильмам «Покаяние», «Древо желаний», «Мелодии верийского квартала» и других, пишет ТАСС.

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