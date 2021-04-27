Долги банкротов разрешил взыскивать с родственников Верховный суд
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Долги банкротов разрешил взыскивать с родственников Верховный суд

10:14:034/27/2021Фото: pixabay.com
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По мнению юристов, вскоре может сложиться новая для России практика: родных и других связанных с должником лиц станут привлекать к ответственности.

кошелек рубль деньги
За долги россиян разрешили спрашивать с их родственников


С родственников разорившихся заемщиков разрешили спрашивать долги и раскрывать  сведения об имуществе. Такое решение принял Верховный суд - в пользу кредиторов.

Как пишут "Ведомости", прецедентом стало дело о банкротстве в отношении компании «Сегежа сети», которую банкротят. Конкурсный управляющий запросил в ЗАГСе Карелии, где зарегистрировано предприятие, данные о родственниках двух руководителей. Каждому из них принадлежит по одной третьей доле в компании. Но отказали и ЗАГС, и суды первых инстанций. Однако Верховный суд решил предоставить ему требуемые сведения.

По мнению юристов, вскоре может сложиться новая для России практика: родных и других связанных с должником лиц станут привлекать к ответственности. До сего времени было сложно сделать это, поскольку из-за закрытости информации нельзя было установить родство.

 

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