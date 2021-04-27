График выплаты пенсии за май 2021: в какие даты получить на почте и когда придет на счет банка: точные даты

Пенсионный фонд России объявил о праздничном графике выплаты пенсии в связи с предстоящими длительными праздниками.
ПФР выпустил Распоряжением Правления ПФР от 26 апреля 2021 года № 264р «О досрочной выплате и доставке пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат в апреле 2021 года за май 2021 года»
Те пенсионеры, кто получает пенсию в банках и вам пенсия начисляется на счета с 1 по 10 число, вам выплатят досрочно до 30 апреля 2021 года. Те, кто получают через почту, то вы получите ее по графику работы почты. График работы почты России: Выходные дни во всех отделениях почты по всей стране 1 и 9 мая, а накануне каждого дня рабочий день будет сокращен на 1 час, то есть 30 апреля и 8 мая. 3 мая - график работы субботы, а 10 мая - по режиму работы воскресенья. Остальные даты – 4, 5, 6, 7, 8 мая все отделения почты в России работают в обычном режиме.
Исключения составят круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее ЦБ дал указание банкам на местах самим выбирать график работы отделений с 1 по 10 мая.