График работы Почты России с 1 по 10 мая 2021: когда получить пенсию за май

Почта России озвучила график работы на длительные майские праздники.
График работы почты России: Выходные дни во всех отделениях почты по всей стране 1 и 9 мая, а накануне каждого дня рабочий день будет сокращен на 1 час, то есть 30 апреля и 8 мая. 3 мая - график работы субботы, а 10 мая - по режиму работы воскресенья. Остальные даты – 4, 5, 6, 7, 8 мая все отделения почты в России работают в обычном режиме. Исключения составят круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге.
Пенсионеры, которые получают пенсию, на почту могут прийти в даты работы почты.
Пенсионеры, поучающие пенсию на счет в банке, могут радоваться, она вам придет до 30 апреля, то есть уже на этой неделе.