График работы Почты России с 1 по 10 мая 2021: когда получить пенсию за май
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График работы Почты России с 1 по 10 мая 2021: когда получить пенсию за май

10:29:564/27/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Выходные дни во всех отделениях почты по всей стране 1 и 9 мая, а накануне каждого дня рабочий день будет сокращен на 1 час, то есть 30 апреля и 8 мая.

почта россии
График работы Почты России на майские праздники 2021 года


Почта России озвучила график работы на длительные майские праздники.

График работы почты России: Выходные дни во всех отделениях почты по всей стране 1 и 9 мая, а накануне каждого дня рабочий день будет сокращен на 1 час, то есть 30 апреля и 8 мая. 3 мая - график работы субботы, а 10 мая - по режиму работы воскресенья. Остальные даты – 4, 5, 6, 7, 8 мая все отделения почты в России работают в обычном режиме. Исключения составят круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге.

Пенсионеры, которые получают пенсию, на почту могут прийти в даты работы почты.
Пенсионеры, поучающие пенсию на счет в банке, могут радоваться, она вам придет до 30 апреля, то есть уже на этой неделе.

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майские праздникиграфик работы почты России
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