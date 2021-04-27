Уголовное дело о невыплате зарплаты на заводе «Тяжстанкогидропресс» поручил возбудить глава СКР

По поручению главы СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ПАО «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске. Об этом 27 апреля сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Анастасия Кулешова.
Она уточнила, что уголовное дело возбужден по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности), по факту невыплаты заработанных денег работникам ПАО «Тяжстанкогидропресс».
-По данным следствия, с ноября 2020 по апрель 2021 года руководство предприятия из корыстной и иной личной заинтересованности, при наличии реальной возможности выплаты заработной платы своим сотрудникам, расходовали денежные средства на оплату иных нужд. В результате чего общая задолженность перед 307 сотрудниками составила более 17 млн рублей, - рассказала Кулешова.
Сейчас часть задолженности предприятия в размере 11,2 млн рублей погашена.
Как отметили в СК, на предприятии проводятся обыски, изымаются необходимые бухгалтерские документы, а также проводятся иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", когда завод остановился из-за отключения электроэнергии за долги, в дело вмешался губернатор Андрей Травников. Позже прокуратура приостановила торги по продаже заводского имущества.