Путин анонсировал новые выплаты и меры поддержки семей 27 апреля 2021 года

В День российского парламентаризма, 27 апреля, Владимир Путин встретился с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Мероприятие по традиции состоялось в Таврическом дворце.
Дословно о мерах поддержки из уст Владимира Путина
-Вы знаете, что ряд важных инициатив Послания имеют чисто региональное измерение, нацелены на комплексное и сбалансированное развитие территории Российской Федерации, на укрепление финансовой базы регионов и муниципалитетов – сейчас не буду вдаваться в детали, наверняка вы это самым серьёзным образом уже изучили, посмотрели, имею в виду расчистку прежде всего региональных бюджетов, – на реализацию на местах крупных, значимых для людей проектов, в том числе за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов, которые будут, как вы знаете, предоставляться субъектам Федерации на 15 лет и не выше чем под три процента.
Повторю, этот новый мощный – надеюсь, будет мощным – инструмент развития должен заработать на благо и в интересах людей, а значит, приоритетные направления для инвестиций, конкретные проекты должны определяться с учётом мнения граждан, которые проживают на той или иной территории. Прошу вас, уважаемые коллеги, как представительную власть держать этот вопрос на особом постоянном контроле, как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан, семей с детьми.
Вы знаете, что в дополнение к уже установленным пособиям мы вместе с вами, по сути дела, принимали эти решения по последовательной поддержке российских семей, поэтапно: сначала для детей до трёх лет, потом от трёх до семи лет. Вы знаете, теперь предложена новая мера, а именно: ввести выплату на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. Все мы прекрасно понимаем, что дети, которые растут в этих семьях, находятся, к сожалению, в наиболее уязвимом положении. Это не последнее, что мы с вами вместе должны сделать. Татьяна Алексеевна <Голикова> знает, мы вместе занимаемся этими вопросами. Будем делать всё постепенно, но делать будем дальше обязательно, будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно.
Ежемесячную выплату в данном случае смогут получать и будущие мамы, если они оказались в трудной материальной ситуации.
Кроме того, в августе единовременно перечислим, как вы знаете, по 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста, включая и тех ребят, кто первого сентября только пойдёт в первый класс. Тоже понятно почему, я и в Послании, отвлекаясь от текста, об этом сказал: исходим из того, что рынок труда ещё не восстановлен, безработица, к сожалению, выше, чем в докризисный уровень, тенденция в целом положительная, но пока рынок не восстановлен. Заработные платы в реальном выражении растут потихонечку, но всё-таки уровень доходов российских семей за время пандемии упал, и нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы должным образом собрать детей 1 сентября в школу.
Система оформления различных социальных выплат, пособий у нас в целом отлажена. Однако прошу вас осуществлять и свой парламентский мониторинг буквально по каждой из предложенных мер и немедленно реагировать, если человек сталкивается здесь с какими-то сложностями. Вы и сами знаете, работаете близко с людьми, и до меня постоянно доходит: несмотря, казалось бы, на все отработанные механизмы, в том числе и с использованием современных средств и методов, всё-таки сбои происходят. Если человек не может получить то, что ему полагается по закону, нужно обязательно и как можно быстрее на это реагировать. Используйте, пожалуйста, в таких случаях весь арсенал депутатских, сенаторских полномочий, чтобы быстро разобраться и помочь каждому конкретному гражданину.
В конечном итоге анализ и обобщение такой практики работают на улучшение всей нормативной базы, механизмов предоставления любых государственных и муниципальных услуг. Правила здесь должны быть справедливыми и абсолютно понятными, а сервисы – максимально простыми и удобными для людей. И, что важно, доступны дистанционно и круглосуточно, о чём также, как вы помните, было в Послании сказано.