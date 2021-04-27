Зять Ельцина не отражает позицию Кремля на события в Белоруссии, заявил Песков
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Зять Ельцина не отражает позицию Кремля на события в Белоруссии, заявил Песков

11:09:154/27/2021
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Юмашев, являющийся советником президента РФ, заявил, что выборы в Белоруссии закончились с победой Лукашенко в 1994 году.

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Песков попросил не считать слова зятя Ельцина официальной позицией Кремля


Валентин Юмашев, зять первого президента России Бориса Ельцина в интервью Forbes спорно высказался о происходящем в Белоруссии и лидере этого государства Александре Лукашенко.

«В 1994 году на выборах побеждает Лукашенко. И после этого в Белоруссии выборы закончились. Через 26 лет народ озверел и вышел на улицы», — высказал мнение Юмашев, который является действующим советником Владимира Путина на общественных началах.

О такой позиции и совпадает ли она с мнением российского президента спросили журналисты 27 апреля пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Представитель Кремля заявил, что заявление Юмашева не имеет никакого отношения к официальной позиции Кремля.

«Два раза — нет. Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции России», — цитирует Пескова "Интерфакс".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в августе 2020 года на президентских выборах в Белоруссии снова победил Александр Лукашенко, что стало поводом для массовых акций протеста по всей стране. Напомним, что Лукашенко среди действующих глав государств находится у власти дольше всех. Впрочем, он заявил что уйдет после изменения конституции.

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