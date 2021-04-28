С Днем работников скорой медицинской помощи открытки авторские и от души поздравления на 28 апреля
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С Днем работников скорой медицинской помощи открытки авторские и от души поздравления на 28 апреля

11:20:354/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Самые красивые открытки и поздравления для тех, кто спасает наши жизни!

27 апреля День работников скорой медицинской помощи


Друзья, я вас сердечно поздравляю,
В День скорой помощи успехов вам желаю,
Чтобы спасали от болезней всех людей,
На вызов мчались вовремя, скорей!

Пусть на здоровье Бог благословляет, Всегда, во всем и всюду помогает, Дает вам силу, мудрость, доброту, Умение любить и красоту!

Пусть счастья вам отмерит очень много,
Покажет, как идти прямой дорогой,
Любовью одарит, Своим вниманьем,
И обеспечит в жизни процветанье!

27 апреля День работников скорой медицинской помощи

Они всегда спешат на помощь,
Уж такова у них стезя...
И обойтись без службы этой
По жизни никому нельзя.

Особый день на память людям
В апреле-месяце у нас
И благодарны все мы будем
Тем, кто поможет в трудный час.

Они заслуживают счастья
Ничуть не менее других,
Ведь могут отвести ненастье,
Не пожалев всех сил своих.

Давайте «скорую» поздравим
И непременно от души —
Спасибо тем, кому девизом
По жизни выбрано «спеши».

27 апреля День работников скорой медицинской помощи

Вы жизнь спасаете нередко,
На помощь мчитесь каждый день,
Пускай ваш труд оценен будет,
Не ляжет в сердце грусти тень.

Спасибо вам за все старания,
За жизни, что уже спасли,
Желаю, чтобы исцеление
И радость людям вы несли.

Здоровья вам, добра, удачи,
Пускай сбываются желания,
Несет пускай вам вдохновение
Большое, светлое призвание.

27 апреля День работников скорой медицинской помощи

Примчится по первому зову,
На крыльях заботы людской.
Поможет, и быстро и скоро,
Здоровье неся и покой.

Спасибо за чуткое слово,
За верность, отвагу, тепло,
И только чтоб было здорово —
Всем бедам и горю назло!

27 апреля День работников скорой медицинской помощи

Скорая помощь всем помогает,
Первой на помощь к нам поспевает.
Счастья, здоровья, медики, вам.
Спасибо большое, за помощь всем нам.

Источник: pozdravok.ru

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