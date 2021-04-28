С Днем работников скорой медицинской помощи открытки авторские и от души поздравления на 28 апреля

Друзья, я вас сердечно поздравляю,
В День скорой помощи успехов вам желаю,
Чтобы спасали от болезней всех людей,
На вызов мчались вовремя, скорей!
Пусть на здоровье Бог благословляет, Всегда, во всем и всюду помогает, Дает вам силу, мудрость, доброту, Умение любить и красоту!
Пусть счастья вам отмерит очень много,
Покажет, как идти прямой дорогой,
Любовью одарит, Своим вниманьем,
И обеспечит в жизни процветанье!
Они всегда спешат на помощь,
Уж такова у них стезя...
И обойтись без службы этой
По жизни никому нельзя.
Особый день на память людям
В апреле-месяце у нас
И благодарны все мы будем
Тем, кто поможет в трудный час.
Они заслуживают счастья
Ничуть не менее других,
Ведь могут отвести ненастье,
Не пожалев всех сил своих.
Давайте «скорую» поздравим
И непременно от души —
Спасибо тем, кому девизом
По жизни выбрано «спеши».
Вы жизнь спасаете нередко,
На помощь мчитесь каждый день,
Пускай ваш труд оценен будет,
Не ляжет в сердце грусти тень.
Спасибо вам за все старания,
За жизни, что уже спасли,
Желаю, чтобы исцеление
И радость людям вы несли.
Здоровья вам, добра, удачи,
Пускай сбываются желания,
Несет пускай вам вдохновение
Большое, светлое призвание.
Примчится по первому зову,
На крыльях заботы людской.
Поможет, и быстро и скоро,
Здоровье неся и покой.
Спасибо за чуткое слово,
За верность, отвагу, тепло,
И только чтоб было здорово —
Всем бедам и горю назло!
Скорая помощь всем помогает,
Первой на помощь к нам поспевает.
Счастья, здоровья, медики, вам.
Спасибо большое, за помощь всем нам.
Источник: pozdravok.ru