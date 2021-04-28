Красивые открытки на День шифровальной службы МВД 28 апреля и стихи для поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Красивые открытки на День шифровальной службы МВД 28 апреля и стихи для поздравления

10:50:054/28/2021Фото: bipbap
0

подзаг

День шифровальной службы


С Днем шифровальщика тебя я поздравляю,
Ведь в этом деле ты, конечно, преуспел.
Успехов я тебе огромнейших желаю
Для начинаний всех, для дел.

Пусть будет всё вокруг прекрасно, В душе царит пусть позитив. Над головою небо будет ясным, И уважает пусть, конечно, коллектив.

***

Есть везде глаза и уши,
Тайну может враг подслушать.
Что же делать? Это значит:
Здесь поможет шифровальщик!

Знает множество он схем,
И таинственных систем...
Тайна тайной остается
И врагу не достается!

Шифровальщик, в праздник твой
Повидаемся с тобой
И прочтем в двенадцать строк
Без шифровки поздравок!

***

Шифровальщик, молодец,
В своем деле классный спец,
Поздравляем с днем твоим,
Будь удачею любим!

Пусть твой труд оценит мир,
Будешь, будто бы кумир,
Блага в руки получать,
В свете славы ты блистать!

***

Для тебя придумать шифр
Не составит затрудненья.
Комбинацию из цифр
Набросаешь ты в мгновенье.

Первоклассный шифровальщик,
Пусть везёт тебе в работе,
Средь друзей не будет фальши,
И все дни пойдут в заботе!

Никакие катаклизмы
Уклад жизни не нарушат,
И потоки оптимизма
До краёв наполнят душу!

***

Шифруешь цифры и слова,
Ты в своём деле мастер лучший,
Сегодня в твою честь хвала,
Будь, обязательно, везучим!

Пусть зашифровки все твои
Не разгадает враг вовеки,
И будет жизнь полна любви,
Как каплями большие реки!

***

Обойдемся без загадок,
Поздравок мой будет краток.
Чтоб все скрытое — открылось,
Чтоб девчонки все влюбились,
Чтоб удача к нам пришла,
Мы заманим ее. Да!
Чтобы море позитива,
Расшифруй счастья картину!

День шифровальной службы

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткидень шифровальной службы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Красивые открытки на День шифровальной службы МВД 28 апреля и стихи для поздравления
    10:50:05 4/28/2021
    Красивые открытки на День шифровальной службы МВД 28 апреля и стихи для поздравления
    Уголовная амнистия в 2021 году: будет ли в честь 9 мая и кого могут освободить из мест заключения
    10:29:57 4/28/2021
    Уголовная амнистия в 2021 году: будет ли в честь 9 мая и кого могут освободить из мест заключения
    Супружеская пара задохнулась в собственной машине под Новосибирском
    10:28:21 4/28/2021
    Супружеская пара задохнулась в собственной машине под Новосибирском
    БердскВ Бердске названы новые данные о зараженных коронавирусом за сутки на 28 апреля
    10:22:45 4/28/2021
    В Бердске названы новые данные о зараженных коронавирусом за сутки на 28 апреля
    Точный гороскоп на среду 28 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:41 4/28/2021
    Точный гороскоп на среду 28 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    Босых мальчиков нашли на трассе под Новосибирском - сбежали из приемной семьи
    10:14:38 4/28/2021
    Босых мальчиков нашли на трассе под Новосибирском - сбежали из приемной семьи
    Как правильно готовят четверговую соль 29 апреля на Чистый четверг 2021: в чем ее сила и какая соль нужна
    10:13:34 4/28/2021
    Как правильно готовят четверговую соль 29 апреля на Чистый четверг 2021: в чем ее сила и какая соль нужна
    Водитель маршрутки в Новосибирске объехал пробку по тротуару. Смотрите видео
    10:09:52 4/28/2021
    Водитель маршрутки в Новосибирске объехал пробку по тротуару. Смотрите видео
    Самолет рейса Магадан-Новосибирск экстренно сел в Братске из-за инсульта у пассажира
    10:01:42 4/28/2021
    Самолет рейса Магадан-Новосибирск экстренно сел в Братске из-за инсульта у пассажира
    У оппозиционера Новосибирска Сергея Бойко родился сын
    9:42:33 4/28/2021
    У оппозиционера Новосибирска Сергея Бойко родился сын