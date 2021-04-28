Красивые открытки на День шифровальной службы МВД 28 апреля и стихи для поздравления

С Днем шифровальщика тебя я поздравляю,
Ведь в этом деле ты, конечно, преуспел.
Успехов я тебе огромнейших желаю
Для начинаний всех, для дел.
Пусть будет всё вокруг прекрасно, В душе царит пусть позитив. Над головою небо будет ясным, И уважает пусть, конечно, коллектив.
***
Есть везде глаза и уши,
Тайну может враг подслушать.
Что же делать? Это значит:
Здесь поможет шифровальщик!
Знает множество он схем,
И таинственных систем...
Тайна тайной остается
И врагу не достается!
Шифровальщик, в праздник твой
Повидаемся с тобой
И прочтем в двенадцать строк
Без шифровки поздравок!
***
Шифровальщик, молодец,
В своем деле классный спец,
Поздравляем с днем твоим,
Будь удачею любим!
Пусть твой труд оценит мир,
Будешь, будто бы кумир,
Блага в руки получать,
В свете славы ты блистать!
***
Для тебя придумать шифр
Не составит затрудненья.
Комбинацию из цифр
Набросаешь ты в мгновенье.
Первоклассный шифровальщик,
Пусть везёт тебе в работе,
Средь друзей не будет фальши,
И все дни пойдут в заботе!
Никакие катаклизмы
Уклад жизни не нарушат,
И потоки оптимизма
До краёв наполнят душу!
***
Шифруешь цифры и слова,
Ты в своём деле мастер лучший,
Сегодня в твою честь хвала,
Будь, обязательно, везучим!
Пусть зашифровки все твои
Не разгадает враг вовеки,
И будет жизнь полна любви,
Как каплями большие реки!
***
Обойдемся без загадок,
Поздравок мой будет краток.
Чтоб все скрытое — открылось,
Чтоб девчонки все влюбились,
Чтоб удача к нам пришла,
Мы заманим ее. Да!
Чтобы море позитива,
Расшифруй счастья картину!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru