С Чистым четвергом открытки от дизайнера на 29 апреля 2021 и православные поздравления в стихах

29 апреля 2021 года наступает Чистый четверг - четвертый день Страстной седмицы.
Перед праздником Великим О душе мы вспоминаем. Занавеска прячет лики... Даже их имен не знаем... Редко думаем о Боге А молиться разучились В этот день несут нас ноги Отче, в храме очутились... Как очиститься от грязи? ... кто пытался — знает: сложно! Разве в году... вот так и сразу... Удивительно? Возможно!
Оконные лица блестят чистотой,
Перед великим праздником уборка,
И каждый угол в доме обойден метлой,
Снята из отдаленных мест вся пыли корка.
Затем поздравок сядем сочинять,
Подарки собирать, печь куличи,
Чтоб Воскресение могли встречать,
Не беспокоясь ни о чем в ночи,
Когда всенощная зажжет,
Огней надежды тысячи свечей,
Не думая о суетном, когда придет,
Прощающая речь для всех людей.
Чаще всего в конце марта, апреля,
Ждут наступленья чистой недели.
Коль наступил же чистый четверг,
То нужно умыться тебе, человек.
Ты встань, поскорее водичкой умойся,
И одеяльцем тёпленьким потом укройся.
Пройди ты сегодня такое вот действо
И на здоровье весь год ты надейся.
Я сейчас тебе высылаю поздравочек,
Будь чистым и ты в этот денёчек.
Вот и наступил Чистый четверг,
Из четверговой соли сделаем оберег.
И в преддверье праздника
Устроим грандиозную мойку:
Вещи рваные, мысли грязные
Выбросим на помойку.
И для Светлого Праздника
Сочиним поздравок.
Слова самые лучшие
Каждый из нас приберег.
Источник: pozdravok.ru