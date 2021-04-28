Чистый четверг начинается в среду: что обязательно сделать сегодня 28 апреля для очищения души и уборки дома

Чистый четверг наступает за три дня перед Пасхой. Этот день — Великий четверг - посвящен Тайной вечере, на которой Иисус прощался со своими учениками. Христос, уже зная о предательстве Иуды, собирает своих ближайших учеников, дает им вино и преломляет для них хлеб со словами: «Приимите, ядите, это Тело Мое за вас предаваемое, и Кровь Моя, за вас изливаемая». На Тайной вечере таким образом, Иисус установил главное Таинство Церкви — Святое Причастие. Самое главное православному человеку в Великий четверг – прийти в храм на службу и причаститься Святых Христовых Тайн, тем самым исполнив заповедь Господа, которую Он установил именно в этот день.
О том, как будет проходить служба в Великий четверг в Преображенском соборе Бердска «Курьер. Среда. Бердск» спросил у священника храма отца Евгения Ильина. - В Церкви Богослужебный цикл всегда начинается с вечера. Поэтому каждый праздник мы начинаем праздновать с вечера накануне, соответственно и подготовка к празднику начинается накануне. Все пасхальные предуготовления, такие как: наведение порядка, мытье и покупка всего необходимого для праздника можно и нужно начинать со среды. Особенно это важно потому, что все последующие дни: четверг, пятница и суббота христианину важно участвовать в Богослужениях, посвященных последним дням земной жизни Иисуса Христа.
В Великий четверг мы вспоминаем Тайную Вечерю - последний вечер Христа в кругу самых близких учеников. Именно тогда Он даровал нам величайшее Таинство Божественного Причащения, Таинство единения с Богом, Таинство обновления и освящения души, Таинство дарования Жизни вечной.
Обращаясь к Своим ученика и ко всем верующим христианам, а через страницы Священного Писания и к нам, Христос заповедует: "Сие творите в Моё воспоминание". С самой зари христианства абсолютно все верующие в этот великий день стараются приобщиться Святых Христовых Тайн - причаститься. Тем самым показывая Господу свою любовь и верность.
Учитывая, что Великий Четверг практически всегда приходится на рабочий день, и у многих христиан нет возможности попасть на это важнейшее богослужение, в Преображенском соборе будет отслужено две Литургии - ранняя в 6 часов (для тех, кому потом на работу) и поздняя - в 8 часов. Исповедь будет проходить накануне в среду с 17 часов, также и в сам четверг за Богослужением, - рассказал отец Евгений Ильин.