Сумасшедшая парковка в Бердске: Автолюбители уничтожают деревья и мешают пешеходам у МСЧ "Вега" и "Мария-Ра"

Центральная улица Бердска - улица Ленина. На парковке возле поликлиники "Вега" и магазина "Мария Ра" творится что-то непонятное. Практически все машины припаркованы так, что капот автомобиля торчит, загораживая половину пешеходного тротуара. Дальше - ещё страшнее. Чтобы не ходить пешком лишние 20 метров, бердчане свои машины паркуют на газоне под деревьями. Разбивается дорожный бордюр, тащится грязь на дорогу, повреждаются деревья. Вряд ли деревья долго проживут на этой импровизированной стоянке. Немного поодаль - большая стоянка для машин вдоль здания бывшего корпуса радиозавода - там пусто.
Напомним, размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.