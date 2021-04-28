Супружеская пара задохнулась в собственной машине под Новосибирском

Мертвого мужа и жену в автомобиле нашел проходящий мимо мужчина между деревнями Шибково и Новолебедевка и позвонил в полицию.
— Сообщение поступило в 23.30: очевидец рассказал, что в автомобиле «Тойота «Камри» на берегу реки находятся два умерших человека. Следов насильственной смерти на их телах не было. Во время осмотра в машине обнаружили документы и банковские карты на имя собственника автомобиля. По факту произошедшего несчастного случая проводится проверка, — сказали в правоохранительных органах области.
Как удалось узнать полицейским, супруги жили на станции Евсино. В выходные они решили поехать отдыхать за город. Когда на улице стало холодно, погибшие сели в машину и заснули. Так как автомобиль был заведен, выхлопные газы попали в салон.