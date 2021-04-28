Уголовная амнистия в 2021 году: будет ли в честь 9 мая и кого могут освободить из мест заключения

Уголовная амнистия - отмена, полная или частичная, уголовного наказания, решение об этом принимают государственные власти. Случится ли она в 2021 году - в нашем материале.
Амнистия может быть следующих видов: отмена уголовной ответственности; снятие наказания; сокращение назначенного срока заключения; смягчение приговора: отмена судимости. В прошлом году из-за ситуации с коронавирусом амнистия, приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, не состоялась. Будет ли она в этом, пока неизвестно, но в Госдуму внесли по меньшей мере 5 таких предложений, хотя каких-то заявлений от представителей власти по этому поводу не было.
Освобождать от ответственности или смягчать приговор власти начали еще 1985 году и делали это каждые пять лет в честь юбилея Великой Победы. Например, в последний раз, шесть лет назад, под амнистию попали 222,5 тысяч человек. Из них 34,4 тыс. человек вышли из тюрьмы. Несмотря на то, что правительство обосновывает амнистию гуманизмом, по большей части ее вводят для освобождения тюрем, поднятия рейтинга или по другим политическим мотивам.
На 1 января 2021 года в России было 378 688 заключенных. Всего потенциально мест в исправительных учреждениях - 591 117.
По закону Российской Федерации, не каждый осужденный может рассчитывать на амнистию. Чаще всего под нее попадают по легким статьям, в том числе, женщины в положении, те, кого осудили в первый раз, старики, инвалиды, люди с тяжелыми заболеваниями, в том числе неизлечимыми, ветераны боевых действий. Также в эту категорию попадают люди с ребенком до трех лет, женщины после 55 лет, мужчины после 60, некоторые несовершеннолетние. Рассмотреть могут и амнистию для иностранных лиц, которые незаконно или законно наполовину прибывают на территории страны. Если они не совершали тяжких преступлений, их могут отпустить на свободу.
За тяжкие преступления, например, убийства, амнистию не дадут. Это коснется и тех, кто в тюрьме не соблюдает порядок или после освобождения от преследования снова стал заниматься незаконными делами и попал в место заключения. Некоторые источники предполагают, что в 2021 году могут освободить тех, что участвовал в массовых беспорядках или митингах, но это лишь предположение.
Как подчеркнул глава России Владимир Путин в 2020 году, перед амнистией нужно понять, как освобождение преступников воспримут не только сами потерпевшие, но и другие члены общества. Так, по данным опросов, уголовную амнистию поддерживают меньше половины россиян - 44%. При этом 37% граждан выступают против освобождения от уголовной ответственности даже тех, кто совершил легкие преступления. Также россияне опасаются, что на свободу выйдут люди, склонные к насилию, готовые вновь совершать преступления. Причем среди амнистированных повторные нарушения совершают лишь 5%, что говорит о том, что наказание возымело нужный эффект. Другая проблема - таким людям все еще сложно интегрироваться в общество, найти хорошую работу и так далее. Есть вероятность, что амнистию перенесут на 2022 год, но также возможно, что ее не будет вовсе.