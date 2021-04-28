Суд разрешил отбирать единственное жилье должников в России

Нормы Гражданского процессуального кодекса и закона о несостоятельности (банкротстве), которые позволяют обращать взыскание на единственное жилье гражданина-должника, не противоречат Конституции. Об это сообщается на сайте Конституционного суда (КС) России.
Уточним, что инициировал рассмотрение дела житель Калужской области Иван Ревков. Более 20 лет назад он занял деньги своей знакомой, которые она не вернула. У мужчины не вышло добиться выплаты задолженности через суд. В итоге сумма долга достигла четырех миллионов рублей. При этом женщина купила квартиру площадью более 110 кв. метров и признала себя банкротом.
Истец добивался продажи квартиры, но суд отклонял его иски. Основанием служило положение ГПК, которое запрещает обращать взыскание на единственное жилье должника и его родственников.
В суде сообщили, что законодательство не менялось около 10 лет, поэтому необходима его корректировка. Судьи приняли решение, что взаимосвязанные положения законодательства не противоречат Основному закону.
При этом в КС добавили, что отказать в применении исполнительского иммунитета возможно только если соблюсти ряд условий. Например, у неплательщика нельзя изъять жилье "площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма". Помимо этого, нужно учитывать соотношение между стоимостью жилья на рынке и сумму задолженности.