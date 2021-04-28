Наручниками приковал к батарее и бил возлюбленную подросток в Новосибирске. Как спасли копию Дейенерис из «Игры престолов», рассказываем

Новосибирская полиция освободила из плена 17-летнюю девушку, которую экс-возлюбленный запер в съемной квартире на ул. Лазарева и пристегнул наручниками к батарее. По ее словам, 16-летний парень подкараулил ее возле музыкального колледжа и под угрозой травматического пистолета заставил пойти с ним.
Как пишет «КП-Новосибирск» со слов матери похищенной, пара познакомилась учась в школе. Девушка, похожая на персонажа Дейенерис из сериала «Игра престолов», часто общалась с учеником из параллельного класса, иногда помогая с домашней работой. А с переходом на дистанционное обучение дружба переросла в более высокие чувства.
Со временем, правда, проявил себя тяжелый характер парня. Мать девушки рассказывает, что однажды стала свидетелем сцены, как парень избивал ее дочь. По воле матери «Дейенерис» написала заявление в полицию, но позднее тайно его забрала, пожалев возлюбленного. Закончив школу, девушка поступила в музыкальный колледж, а отношения с бывшим школьным приятелем сами собой развалились, к явному неудовольствию последнего. В какой-то момент тот решил их вернуть, причем выбрав весьма радикальный метод.
- Однажды дочь позвонила в слезах. Сказала, он поймал ее на остановке, приставил к ней пистолет и сказал: «Не пойдешь со мной - пристрелю». А откуда дочь знает - травматический пистолет или настоящий? - рассказывает мама девушки изданию.
В субботу, 24 апреля, парень повторил схему — подкараулив бывшую девушку с пистолетом в руках, угрозами заставил пойти с ним. Придя в съемную квартиру, он приковал девушку к батарее и принялся избивать, предварительно отобрав телефон. Однако не учел, что у похищенной был при себе еще один гаджет. С него-то она и отправила маме сообщение, когда мучитель оставил ее одну.
Прибыв по звонку матери к месту заточения, полицейские освободили похищенную. Журналистам мама рассказывает, что под дверью пришлось ждать почти три часа, пока не приехал хозяин квартиры и не открыл дверь.
- Он ее там бил, у дочери сейчас все лицо синее. Я сразу вызвала на тот адрес полицию и сама туда поехала. Мы с полицией почти три часа ждали, пока приедет хозяин съемной квартиры и откроет дверь. А она, бедная, сидела за дверью прикованная к батарее наручниками! А если этого телефона не было бы, он ее придушил бы? - вспоминает женщина.
Сейчас в истории разбирается полиция. Юный похититель допрошен и отпущен на свободу.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, как накажут дежурного полицейского из Бердска, который не отреагировал на звонок соседей, сообщивших о драке в квартире в Северном микрорайоне. Тогда дело кончилось убийством 29-летней женщины.