Четверговая соль 2021: как ее приготовить сегодня 29 апреля для исцеления и оберега

29 апреля 2021 года отмечается Чистый четверг. Помимо уборки, которую сегодня проводит каждая хозяйка, обязательно сегодня нужно воспользоваться возможностью приготовить четверговую соль. Это очень сильный оберег для вашего дома и мощное средство для избавления от порчи или сглаза. Также она способная притягивать благополучие и достаток в ваш дом.
Готовить ее можно только один день в году - в Чистый четверг, поскольку в этот день, считается, небеса открыты и всюду вокруг витаем самая чистая и добрая энергия, которая и "закаляет" соль и сохраняется в ней в течение всего будущего года.
Соль применяют для снятия порчи или сглаза, для примирения супругов, для лечения от болезней, для привлечения удачи. Она хранится в доме весь год в полотняном мешочке. Можно солонку с четверговой солью всегда ставить на обеденный стол - ею можно подсаливать готовые блюда, а также солонка на столе будет приманивать к вашему дому благополучие.
Соль добавляют (крупинку) в детскую кроватку, чтобы малыш роз здоровым и веселым, в супружескую постель, если супруги часто ссорятся, ее можно носить при себе в маленьком мешочке, если вы отправляетесь в дальние поездки или на важные встречи. Также ее можно добавлять в воду для купания.
Никаких заговоров и молитв при ее приготовлении и применении не читается - это не магические ритуалы. Соль после приготовления можно в Пасхальные праздники освятить в храме вместе с куличами и крашеными яйцами.
Для приготовления классической соли вам нужна крупная соль без всяких примесей в виде йода. Обратите внимание - крупная! Соль "Экстра" не подойдет. А также ржаной хлеб, ржаная мука либо (что еще лучше) хлебный осадок от кваса.
Соль и наполнитель берутся в равных объемах - на стакан соли - стакан наполнителя. Все перемешивается и ставится в духовку для запекания и обжига. В процессе прокаливания соли весь наполнитель обгорает и придает соли черный цвет. Сама соль по составу не изменяется, а эти продукты горения придают блюдам неповторимый аромат.
Как только соль в духовке запеклась. стала черной и сухой - она готова. Ее нужно вытащить, перемолоть и ссыпать в полотняный мешочек. Так она и хранится.
Некоторые хозяйки используют в качестве наполнителя душистые травы (душицу, мяту, зверобой) или свежую капусту (ее предварительно надо мелко порубить и отжать).
Соль с травами особенно хороша для заправки блюд.
Не пропустите важный и единственный день в году, когда можно приготовить эту чудо-соль!