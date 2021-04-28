Четверговая соль 2021: как ее приготовить сегодня 29 апреля для исцеления и оберега
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Четверговая соль 2021: как ее приготовить сегодня 29 апреля для исцеления и оберега

12:30:164/28/2021Фото: youtube
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Для приготовления классической соли вам нужна крупная соль без всяких примесей в виде йода. Обратите внимание - крупная! Соль "Экстра" не подойдет. А также ржаной хлеб, ржаная мука либо (что еще лучше) хлебный осадок от кваса.

четверговая соль
Четверговая соль должна быть в каждом доме


29 апреля 2021 года отмечается Чистый четверг. Помимо уборки, которую сегодня проводит каждая хозяйка, обязательно сегодня нужно воспользоваться возможностью приготовить четверговую соль. Это очень сильный оберег для вашего дома и мощное средство для избавления от порчи или сглаза. Также она способная притягивать благополучие и достаток в ваш дом.

Готовить ее можно только один день в году - в Чистый четверг, поскольку в этот день, считается, небеса открыты и всюду вокруг витаем самая чистая и добрая энергия, которая и "закаляет" соль и сохраняется в ней в течение всего будущего года.

Соль применяют для снятия порчи или сглаза, для примирения супругов, для лечения от болезней, для привлечения удачи. Она хранится в доме весь год в полотняном мешочке. Можно солонку с четверговой солью всегда ставить на обеденный стол - ею можно подсаливать готовые блюда, а также солонка на столе будет приманивать к вашему дому благополучие.

Соль добавляют (крупинку) в детскую кроватку, чтобы малыш роз здоровым и веселым, в супружескую постель, если супруги часто ссорятся, ее можно носить при себе в маленьком мешочке, если вы отправляетесь в дальние поездки или на важные встречи. Также ее можно добавлять в воду для купания.

Никаких заговоров и молитв при ее приготовлении и применении не читается - это не магические ритуалы. Соль после приготовления можно в Пасхальные праздники освятить в храме вместе с куличами и крашеными яйцами.

Для приготовления классической соли вам нужна крупная соль без всяких примесей в виде йода. Обратите внимание - крупная! Соль "Экстра" не подойдет. А также ржаной хлеб, ржаная мука либо (что еще лучше) хлебный осадок от кваса.

Соль и наполнитель берутся в равных объемах - на стакан соли - стакан наполнителя. Все перемешивается и ставится в духовку для запекания и обжига. В процессе прокаливания соли весь наполнитель обгорает и придает соли черный цвет. Сама соль по составу не изменяется, а эти продукты горения придают блюдам неповторимый аромат.

Как только соль в духовке запеклась. стала черной и сухой - она готова. Ее нужно вытащить, перемолоть и ссыпать в полотняный мешочек. Так она и хранится.

Некоторые хозяйки используют в качестве наполнителя душистые травы (душицу, мяту, зверобой) или свежую капусту (ее предварительно надо мелко порубить и отжать).

Соль с травами особенно хороша для заправки блюд.

Не пропустите важный и единственный день в году, когда можно приготовить эту чудо-соль!

 

 

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