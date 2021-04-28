Когда святить куличи 2021 и красить яйца перед Пасхой?
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Когда святить куличи 2021 и красить яйца перед Пасхой?

11:07:534/28/2021,Мария РодченковаФото: pixabay
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Печь куличи и пасхи верующие обычно начинают в Чистый четверг, когда Иисус омыл ноги учеников-апостолов и совершил Таинство Причащения, либо в Великую среду. В пятницу любые работы по дому, в том числе, приготовление главных пасхальных блюд, категорически запрещено, потому что в этот день вспоминают Распятие Иисуса Христа.

Как правило, хозяйки в среду закупают все необходимые ингредиенты для кулича, краски и украшения для праздничных яиц


В этом году Пасха состоится в воскресенье 2 мая. По традиции все верующие пекут пасхальные куличи, пасхи, красят яйца и освещают их в церкви. О том, в какие дни это можно сделать - нашем материале.

Пасха - это самый главный и самый древний христианский праздник мира, центром которого является важнейшее событие Библии - Воскресение Иисуса Христа, который принял мученическую смерть за человеческие грехи. Перед Пасхой идет Страстная Неделя, каждый день которой посвящен событиям в жизни Спасителя до его смерти.

Печь куличи и пасхи верующие обычно начинают в Чистый четверг, когда Иисус омыл ноги учеников-апостолов и совершил Таинство Причащения, либо в Великую среду. В пятницу любые работы по дому, в том числе, приготовление главных пасхальных блюд, категорически запрещено, потому что в этот день вспоминают Распятие Иисуса Христа.

Как правило, хозяйки в среду закупают все необходимые ингредиенты для кулича, краски и украшения для праздничных яиц. В четверг принято мыться, убираться в доме, очищать его от грязи и пыли, стирать вещи, а также готовиться к пасхальному столу. Хотя некоторые утверждают, что готовить лучше в среду, а вот в четверг следует посещать храм, молиться об очищении и искуплении грехов. Если вдруг человек не смог или не успел приготовить все в среду и четверг, можно сделать это в субботу, в день перед Пасхой.

Освящают куличи, пасху и яйца в Великую субботу, когда вспоминают Спасителя перед Воскрешением. В этот день православные ходят в храмы, где обрядовые блюда освещают с утра до вечера, примерно с 11 и до 20-21 часа. В это время батюшка окропляет святой водой корзинки с продуктами, при этом читая молитву. В некоторых храмах обряд освещения проходит и утром в воскресенье. Также можно это сделать после прочтения Деяния Святых Апостолов, которое звучит вечером в субботу. Обычно расписание освящения куличей и яиц можно узнать заранее, его могут повесить в церкви. Можно узнать это и у православных служителей.

Считается, что главные пасхальные блюда напоминают о трапезе, которую Спаситель разделил с Апостолами. Именно пасха, кулич и яйца знаменуют окончание Великого Поста, в который многие продукт запрещены к употреблению. По поверьям, если тесто для кулича хорошо получилось, значит в семье весь год будет благодать. Традиция красить и дарить яйца появилась много столетий назад, они символизируют возвращение к жизни, воскресение Христа. Каждый цвет имеет свою символику. Голубой или синий означает небо, белый - чистоту и благодать, а красный - кровь Спасителя. У славян на Пасху именно яйцо было первой пищей, ему также приписывались различные магические свойства, а некоторые сохраняли освященные яйца для обрядов и оздоровления.

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