Как работают больницы в Новосибирске на майские праздники-2021, стало известно

Минздрав области разместил график работы медицинских учреждений на время праздничных дней. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
- Выходные и праздничные дни в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая поликлиники будут работать с 9:00 до 15:00 часов, в период с 4 по 7 мая — в обычном режиме плановой и экстренной помощи, — отметили в ведомстве.
Помимо этого, получить срочную помощь стоматолога можно в Клинической стоматологической поликлинике № 3 и Новосибирской областной стоматологической поликлинике.
Поставить вакцину от COVID-19 также можно будет в мобильных пунктах во время майских выходных. Привиться можно в ТРЦ «Сан-Сити» каждый день с 10:00 до 19:00, в ТРК «ЭДЕМ» ежедневно (кроме понедельника) с 11:00 до 17:00.
Травматологические пункты Новосибирска будут работать по привычному графику.
Напомним также, что из-за майских каникул школьникам продлят учебный год.