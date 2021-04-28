Как работают больницы в Новосибирске на майские праздники-2021, стало известно
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Как работают больницы в Новосибирске на майские праздники-2021, стало известно

11:36:024/28/2021Фото: flickr.com
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Травматологические пункты будут работать по привычному графику.

Травматологическая помощь будет оказываться в пунктах по утвержденному графику


Минздрав области разместил график работы медицинских учреждений на время праздничных дней. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

- Выходные и праздничные дни в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая поликлиники будут работать с 9:00 до 15:00 часов, в период с 4 по 7 мая — в обычном режиме плановой и экстренной помощи, — отметили в ведомстве.

Помимо этого, получить срочную помощь стоматолога можно в Клинической стоматологической поликлинике № 3 и Новосибирской областной стоматологической поликлинике.

Поставить вакцину от COVID-19 также можно будет в мобильных пунктах во время майских выходных. Привиться можно в ТРЦ «Сан-Сити» каждый день с 10:00 до 19:00, в ТРК «ЭДЕМ» ежедневно (кроме понедельника) с 11:00 до 17:00.

Травматологические пункты Новосибирска будут работать по привычному графику.

Напомним также, что из-за майских каникул школьникам продлят учебный год.

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