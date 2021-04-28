В Бердске новые улицы назовут именем братьев Заволокиных и Александра Шкулова

Сегодня, 28 апреля, состоится заседание Межведомственного совета по сохранению объектов культурного наследия. Одним из вопросов, который обсудят на заседании, будет присвоение улицам Бердска имен братьев Заволокиных и Александра Шкулова. В личной беседе вице-мэр города Владимир Захаров сказал, что решать будут жители Бердска, на заседание выносится только предложения. Скорее всего имена Шкулова и Заволокина присвоят новым улицам города, предположил Владимир Захаров.
Александр Шкулов был генеральным директором ПО «Вега». За время его руководства завод достиг вершин славы и признания. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1985 года за большие заслуги в организации высокоэффективного производства на основе широкого внедрения достижений научно-технического прогресса присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, двенадцатью медалями; знаками «Почетный радист СССР», «Почетный работник промышленности средств связи». В 1999 году Александру Шкулову присвоено звание «Почетный гражданин города Бердска».
Братья Заволокины в середине 80-х удивили страну исполнением частушек и своих авторских песен под гармонь и балалайку. Искренность исполнения, сибирский колорит, неповторимая теплота — все это характеризовало этот неповторимый дуэт, который уже в наши дни считается классикой. В 1986 году они создали цикл передач «Играй, гармонь!». С первых же выпусков передача завоевала любовь многочисленной телеаудитории и стала одной из самых популярных. Заволокины побывали практически во всех регионах страны, и везде с нетерпением ждали их выступлений, а съемки превращались в целое представление, народное гуляние, на которое съезжались люди из самых далеких деревень и поселков.
Категорически против впутывания политике в название улиц, я считаю улицы должны называть нейтрально, например улица Тенистая, улица Сосновая, Улица речная, улица Кленовая, улица Солнечная и т д. Только тогда не придётся вбухивать миллионы на переименования улиц дублёров с иностранными фамилиями наводнивших всё СНГ !