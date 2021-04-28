Алиментщикам назвали причины, когда они могут не платить деньги своим детям
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Алиментщикам назвали причины, когда они могут не платить деньги своим детям

12:31:404/28/2021
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Данный перечень не является исчерпывающим, во всех случаях судьям необходимо учитывать все факторы.

Соответствующие пояснения указаны в постановлении пленума ВС РФ


Сформирован список уважительных причин для невыплаты алиментов. К ним относятся болезнь, призыв в армию, ошибка банка, невыплата зарплаты и обстоятельства непреодолимой силы. Новую информацию внес в постановление Верховный суд.

- Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты (например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой силы; ввиду прохождения лицом военной службы по призыву), - говорится в постановлении.

Несогласие с суммой - это не причина для отказа оплаты установленных алиментов, хотя её можно оспорить.

Суд отметил, что приведенный перечень не до конца подробный. В каждом конкретном случае судья должен учитывать мотивы плательщика, его материальное и семейное положение.

За неуплату алиментов грозит ответственность в виде 15 суток ареста. За повторный отказ платить деньги может наступить уже уголовная ответственность со сроком лишения свободы до года.

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Верховный Суд РФалиментынеуплата
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