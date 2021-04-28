График выплаты детских пособий от 3 до 7 лет в майские праздники-2021 стал известен
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График выплаты детских пособий от 3 до 7 лет в майские праздники-2021 стал известен

12:48:584/28/2021,Анастасия СолодковаФото: pexels.com
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Родители ждут детских денег в апреле — перед 10-дневными майскими выходными. «Курьер. Среда. Бердск» выяснил, когда начислят выплаты по новым правилам.

Семьи хотят получить пособие на детей до длинных майских праздников
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Российские родители переживают, получат ли они вовремя пособия на детей от 3 до 7 лет включительно в связи с длинными майскими праздниками, которые объявил президент своим указом от 23 апреля.

Напомним, что пособия на детей от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей с 1 апреля 2021 года выплачиваются по новым правилам. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по распоряжению Владимира Путина теперь выплаты назначаются в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. При назначении пособия учитываются доходы и имущество семьи. В составе семьи отныне будут иметь в виду опекаемые дети и студенты в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме. Компенсационные выплаты родителям за детей-инвалидов в доходах семьи больше не учитываются.

Соответствующее постановление правительство Новосибирской области опубликовало 7 апреля 2021 года.

В 2021 году размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов нуждающейся в поддержке государства семьи:
50% (в среднем по стране 6 364,5 рубля) — базовый размер;
75% (в среднем по стране 9 546,75 рублей) — если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи оказался ниже прожиточного минимума;
100% (в среднем по стране 12 729,0 рублей) — если при выплате пособия в сумме 75% среднедушевой доход все еще не достигает регионального прожиточного минимума.

В каждом регионе свои цифры. В Новосибирской области, например, они чуть-чуть ниже. Семья подает документы один раз. На основе сведений о доходах рассчитают пособие в нужном размере. Сейчас все территориальные органы соцзащиты по все стране этим занимаются. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники сейчас обрабатывают заявления от родителей, проверяют реальные доходы и имущество.

Повышенные пособия на детей от 3 до 7 лет родители получат в мае, сообщили в минтруда и соцразвития Новосибирской области. По правилам, обыкновенное пособие на детей от 3 до 7 лет должно приходить на карты мам и пап до 26 числа каждого месяца. Например, пособие за апрель - до 26 апреля.

Уже с 1 апреля семьи-получатели направили заявления на повышенный размер пособия. Если семье назначат повышенный размер пособия, то перерасчет за январь, февраль, март, апрель и май должны упасть на карты родителей до 26 мая. Кроме того, привычный размер пособия за май должен поступить до 26 мая 2021 года.

Итак, как прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в органах социальной поддержки, выплаты по новым правилам на детей от 3 до 7 лет начнут перечислять после 10 мая 2021 года.

Как стало известно, региональные центры соцподдержки будут отдыхать с 4 по 7 мая, по указу президента, который объявил эти дни нерабочими. Таким образом, страна в большинстве своем не будет работать с 1 по 10 мая включительно. И пока неизвестен график работы в эти дни банков, которые перечисляют детские деньги на счета родителей. Впрочем, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что майские пенсии, например, по договоренности с банками Пенсионный фонд выплатит заранее — до 30 апреля

Пока неизвестно, когда перечислят 300 рублей, которые полагаются на всех детей от 0 до 18 лет. Эту выплату начинают перечислять на счета с 1 числа каждого месяца. Повторимся, что банки пока официально не объявили о нерабочих и выходных днях на майские праздники. Но в органах соцподдержки опровергают возможность досрочных выплат как на детей от 3 до 7 лет включительно, так и других пособий — в апреле за апрель. Так что раньше 11 мая денег ждать не стоит.

Разъяснений по путинским выплатам одиноким родителям на детей в возрасте от 7 до 16 лет пока территориальные органы социальной поддержки не получали.

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